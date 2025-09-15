Pawlow: "Diese Niederlage wird uns nicht brechen"

Im siebten Spiel hat es den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II erstmals erwischt. Die Mannschaft von Marcel Pawlow unterlag beim TuS Garbsen mit 3:4 – in einer turbulenten Partie mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten und einem bitteren Ende in der 90. Minute.

Dabei begann das Spiel für den TSV vielversprechend. Louis Chinonso Jiwuaka brachte die Gäste bereits in der 10. Minute in Führung. „Wir sind eigentlich relativ gut ins Spiel gekommen“, so Pawlow. „Haben viel wegverteidigt, viele lange Bälle gut abgefangen.“ Doch nach der Führung verpasste es sein Team, nachzulegen. „Timon Assassi geht allein auf den Torwart – wenn wir da das 2:0 machen, läuft das Spiel ganz anders.“

In der Halbzeit stellte Pawlow um – mit Wirkung. „Ich habe gesagt: Glaubt dran! Wir haben es in Kirchrode auch schon geschafft, ein Spiel zu drehen.“ Und tatsächlich: Ricardo Dombrowsky verkürzte in der 50. Minute auf 2:3, ehe Timon Kian Assassi per Elfmeter ausglich (58.). Die Gäste waren zurück im Spiel – und drückten auf den Sieg.

Stattdessen schlug Garbsen binnen zehn Minuten dreifach zu. Erst traf Luca Wiesberg per Freistoß (26.), dann Felix Beiser doppelt (32., 36.) – begünstigt durch Unkonzentriertheiten in der TSV-Defensive. „Die Gegentore sind einfach zu einfach gefallen“, ärgerte sich Pawlow. „Beim 1:1 stehen wir beim Freistoß zu weit weg, beim 2:1 gehen wir nicht auf den zweiten Ball, beim 3:1 reden wir lieber mit dem Schiedsrichter, statt den Freistoß zu verteidigen.“

Doch die Schlussphase brachte die kalte Dusche. In der 90. Minute hatten die Krähen einen Freistoß in aussichtsreicher Position. „Mein Spieler will den Ball reinschlagen, rutscht weg, kriegt Krämpfe. Statt das Spiel zu beruhigen, verlieren wir den Ball, Garbsen schlägt ihn lang – und wir verteidigen den zweiten Ball nicht. Dann steht’s 3:4.“

Trotz der bitteren Pleite war Pawlow nachsichtig mit seiner Mannschaft. „Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Es ist nicht selbstverständlich, nach einem 1:3 in Garbsen so zurückzukommen. Aber wenn man das 3:3 macht, muss man das Spiel auch mal ziehen und den Punkt mitnehmen.“

Die Niederlage will der Trainer als Lernmoment verstanden wissen. „Wir haben einen sehr jungen Kader. Ich gönne den Jungs ihre Fehler – aber solche Gegentore müssen wir abstellen. Es ist in jedem Spiel das Gleiche: Nichts ist rausgespielt, alles fällt durch eigene Unachtsamkeit.“

Trotzdem zieht Pawlow ein positives Zwischenfazit: „Selbst mit dem Kader, der uns heute zur Verfügung stand, waren wir absolut konkurrenzfähig. Und das ist unser Ziel. Nicht Platz eins oder zwei – wir wollen eine gute Saison spielen. Und die spielen wir.“

Die Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich schon am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Schlusslicht SG Blaues Wunder Hannover. Pawlow ist überzeugt: „Wir werden alles dafür tun, wieder einen Dreier einzufahren. Ich bin mir sicher, dass die Jungs alles reinwerfen werden.“

TuS Garbsen – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 4:3

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Mehmet Akcay, Tim Windhorn, Luca Wiesberg, Yunus Emre Kelleci, Emmanuel Opoku Boamah (69. Niklas Preuß), Jan Rohde, Devin Wutke (69. Daniel Skowronek), Eray Aksoy, Felix Beiser, Muhammed Akin Yalcinkaya - Trainer: Daniel Tomaschewski

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Nick Seegers, Jannik Luca Eilhardt, Julian Bödeker, Timon Kian Assassi, Finn Seyer (87. Helge Heider), Felix Groth (46. Aaron Köhnlein), Louis Chinonso Jiwuaka, Pedram Mirsanei (64. Philipp Finkendey), Ricardo Dombrowsky (64. Mustafa Aggümüs), Fynn Bartholomäus - Trainer: Marcel Pawlow

Schiedsrichter: Robert Pottkämper

Tore: 0:1 Louis Chinonso Jiwuaka (10.), 1:1 Luca Wiesberg (26.), 2:1 Felix Beiser (32.), 3:1 Felix Beiser (36.), 3:2 Ricardo Dombrowsky (50.), 3:3 Timon Kian Assassi (58.), 4:3 Daniel Skowronek (90.)