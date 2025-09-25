– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Pawlow: "Die Art und Weise darf sich nicht wiederholen" Nach zwei Niederlagen in Serie: TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II fordert in Döhren eine Reaktion Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 TSV Krä/Kalt II SpVgg Döhren

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II steht am Sonntag (15 Uhr) bei der SpVgg Niedersachsen Döhren unter Zugzwang. Nach zwei Niederlagen in Folge – darunter ein ernüchterndes 0:3 gegen Schlusslicht Blaues Wunder – fordert Trainer Marcel Pawlow eine klare Antwort seiner Mannschaft.

„Für uns geht es einfach darum, dass ich eine Reaktion sehen möchte. Dass das gegen Blaues Wunder ein einmaliger Ausrutscher war“, so Pawlow vor dem Auswärtsspiel. Die deutliche Heimpleite hat Spuren hinterlassen – und vor allem die Enttäuschung über die Darbietung war spürbar. „Ich kann verlieren – aber nicht so. Die Art und Weise geht überhaupt nicht und darf nicht unser Anspruch sein.“ So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SpVgg Niedersachsen Döhren SpVgg Döhren TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt II 15:00 PUSH

Im Training hat die Mannschaft auf die Kritik reagiert. „Wir haben eine knackige Einheit hinter uns, viel Laufarbeit, viel Bewegung. Die Jungs haben eine gute Reaktion gezeigt“, betont Pawlow. Besonders freut ihn die Rückkehr von Lukas Sander, der nach längerer Reise wieder zur Verfügung steht: „Man merkt sofort, wie so ein Spieler fehlt. Es ist gut, dass wir personell wieder etwas machen können.“ Die Aufgabe in Döhren wird alles andere als einfach. Die Gastgeber sind heimstark, haben zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg in Stelingen überzeugt und stehen mit nur einem Punkt Rückstand in direkter Schlagdistanz. „Döhren arbeitet gut im Verbund, ist aggressiv in den Zweikämpfen, läuft hoch an – das wird eine anspruchsvolle Aufgabe“, warnt Pawlow.