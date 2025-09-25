Pawlow: "Die Art und Weise darf sich nicht wiederholen"

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II steht am Sonntag (15 Uhr) bei der SpVgg Niedersachsen Döhren unter Zugzwang. Nach zwei Niederlagen in Folge – darunter ein ernüchterndes 0:3 gegen Schlusslicht Blaues Wunder – fordert Trainer Marcel Pawlow eine klare Antwort seiner Mannschaft.
„Für uns geht es einfach darum, dass ich eine Reaktion sehen möchte. Dass das gegen Blaues Wunder ein einmaliger Ausrutscher war“, so Pawlow vor dem Auswärtsspiel. Die deutliche Heimpleite hat Spuren hinterlassen – und vor allem die Enttäuschung über die Darbietung war spürbar. „Ich kann verlieren – aber nicht so. Die Art und Weise geht überhaupt nicht und darf nicht unser Anspruch sein.“
Im Training hat die Mannschaft auf die Kritik reagiert. „Wir haben eine knackige Einheit hinter uns, viel Laufarbeit, viel Bewegung. Die Jungs haben eine gute Reaktion gezeigt“, betont Pawlow. Besonders freut ihn die Rückkehr von Lukas Sander, der nach längerer Reise wieder zur Verfügung steht: „Man merkt sofort, wie so ein Spieler fehlt. Es ist gut, dass wir personell wieder etwas machen können.“
Die Aufgabe in Döhren wird alles andere als einfach. Die Gastgeber sind heimstark, haben zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg in Stelingen überzeugt und stehen mit nur einem Punkt Rückstand in direkter Schlagdistanz. „Döhren arbeitet gut im Verbund, ist aggressiv in den Zweikämpfen, läuft hoch an – das wird eine anspruchsvolle Aufgabe“, warnt Pawlow.
Umso wichtiger sei es, im Kopf frei zu sein und die Grundtugenden wieder auf den Platz zu bringen. „Ich möchte sehen, dass wir wieder eine gewisse Gier zeigen – lauffreudig und zweikampfstark. Wenn wir das abrufen, können wir etwas Zählbares mitnehmen.“
Trotz der jüngsten Rückschläge bleibt der TSV in der Tabelle auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Derzeit steht Krähenwinkel/Kaltenweide mit 14 Punkten auf Rang fünf – ein Punkt vor Döhren, zwei hinter dem Dritten TSV Burgdorf.
Pawlow bleibt gelassen: „Zwei Niederlagen bringen uns nicht aus der Spur. Wir wollen keine Wunderdinge, wir wollen eine konstante, ruhige Saison spielen.“ Doch klar ist auch: Ein dritter Patzer in Folge würde nicht nur Punkte kosten, sondern auch das Selbstverständnis angreifen. „Für uns gibt es da nichts groß zu reden“, sagt Pawlow. „Wir freuen uns auf das Spiel – und wollen eine Reaktion zeigen.“