Pawlow: "Das war mit Herz, Leidenschaft und einer Riesenportion Gier“

„Das war ein Spiel, auf das wir uns richtig gefreut haben – und das wir mit sehr viel Herz und Leidenschaft angenommen haben“, sagte Pawlow nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft sei sich der Schwere der Aufgabe bewusst gewesen: „Ich wusste und habe auch die Mannschaft so eingestellt, dass es Phasen geben wird, in denen wir wenig Ballbesitz haben. 74 ist eine sehr gute Mannschaft mit einer klaren Spielidee.“

Trotz der Qualität des Gegners war es Krähenwinkel/Kaltenweide, das früh zuschlug. Bereits in der siebten Minute brachte Timon Kian Assassi die Hausherren in Führung. Danach verflachte die Partie etwas – bis zur Schlüsselszene kurz vor der Pause: SG 74 bekam einen Elfmeter zugesprochen, doch TSV-Keeper Jannes Meyer parierte stark. „Das war für den Kopf ganz, ganz wichtig. So gehst du mit einer Führung in die Kabine – das hat uns Sicherheit gegeben“, so Pawlow.

Nach dem Seitenwechsel wackelte Krähenwinkel/Kaltenweide kurzzeitig. Ein missglückter Konter führte zu einem schnellen Gegenangriff, den Mio Bela Teubner in der 64. Minute zum Ausgleich nutzte. Doch die Reaktion der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten.

„Wir haben danach eine richtig gute Dynamik auf dem Platz gehabt“, lobte Pawlow sein Team. „Mutig weiter nach vorne gespielt, die Konter wesentlich besser ausgespielt.“ Erst traf Philipp Finkendey zum 2:1 (70.), nur drei Minuten später erhöhte erneut Assassi auf 3:1 – jeweils auf Vorlage von Tristan Schmidt.

Der zentrale Mittelfeldspieler, normalerweise bei der ersten Herren aktiv, glänzte als Vorlagengeber und wurde von Pawlow besonders hervorgehoben: „Überragender Mann auf dem Platz. Der hat alle drei Tore vorbereitet – Riesenkompliment.“

Auch in der Defensive zeigte sich das Team stabil. „Wie wir gegen den Ball gearbeitet haben, war schon stark – mit sehr viel Gier, sehr viel Bereitschaft, sich zu quälen“, sagte Pawlow. „Genau das wünsche ich mir in jedem Spiel.“

Stark präsentierte sich auch Louis Chinonso Jiwuaka, der trotz Krämpfen durchhielt: „Alle Wechsel waren durch, aber er hat sich durchgebissen – das zeigt den Charakter dieser Truppe“, so Pawlow.

Mit nunmehr 14 Punkten aus sechs Spielen ist Krähenwinkel/Kaltenweide II weiter ungeschlagen. „Das hätte uns vor der Saison keiner zugetraut. Aber wir wollen nicht nachlassen, sondern weiter dranbleiben, weiter gierig bleiben“, betont der Coach. Rückschläge werde es irgendwann geben, „aber wir hoffen natürlich, dass die Serie so lange wie möglich anhält.“

Am kommenden Wochenende wartet mit dem TuS Garbsen der nächste Prüfstein – doch der TSV tritt mit breiter Brust an.

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – SG 74 Hannover 3:1

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Kai Henneke, Alejandro Mairena Karambela, Florian Pawlow (59. Philipp Finkendey), Julian Bödeker, Tim Hübner, Timon Kian Assassi (73. Ricardo Dombrowsky), Tristan Schmidt (59. Francesco Valerio Giordano), Felix Groth (19. Nick Seegers), Louis Chinonso Jiwuaka, Pedram Mirsanei (69. Jannik Luca Eilhardt) - Trainer: Marcel Pawlow

SG 74 Hannover: Niklas Trapphagen, Moritz Hinkelmann, Ruben Calderon Mateos (69. Lasse Dierkes), Torben Glombitza, Ben Waßmus (56. Finn Hartmann) (89. Marvin Bartz), Maik-Carsten Geisler, Jannik Wolters, Marvin Toleikis, Mio Bela Teubner, Aaron-Finn Diehm (79. Jonas Arnecke), Linus Stellan Weiler (56. Carl Hesse) - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger

Schiedsrichter: Lutz Giesecke

Tore: 1:0 Timon Kian Assassi (7.), 1:1 Mio Bela Teubner (64.), 2:1 Philipp Finkendey (70.), 3:1 Timon Kian Assassi (73.)