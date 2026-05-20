Paweł Antoniuk wechselt zu GW Firrel

– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

Grün-Weiß Firrel hat mit Pawel Antoniuk den dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Bezirksligisten Blau-Weiß Borssum nach Firrel.

Zuvor spielte Antoniuk bei der SpVg Aurich und erhielt zudem eine „sehr gute Ausbildung“ in der Jugend von Kickers Emden. Laut dem Verein ist der Neuzugang vor allem auf der rechten Außenbahn zuhause und sowohl offensiv als auch defensiv flexibel einsetzbar. In der laufenden Saison lief er 15 Mal auf und stand dabei zwölf Mal in der Startelf.

Der sportliche Leiter Julian Bennert erklärte: „Mit Pawel bekommen wir einen echten Mentalitätsspieler, der unserem Team sehr gut tun wird.“ Zudem betonte Bennert, dass Antoniuk „sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbar“ sei.