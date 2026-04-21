Pavlicic übernimmt bei Fortuna Mombach vorzeitig Statt wie geplant im Sommer folgt Milan Pavlicic beim abgestiegenen Bezirksligisten ab sofort auf Milan Dobrijevic von Franziska Donauer · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Zurück in altbekannter Montur: MIlan Pavlicic übernimmt ab sofort Fortuna Mombach. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Mainz. Dass Bezirksligist FC Fortuna Mombach in der kommenden Saison nicht mehr von Milan Dobrijevic trainiert wird, stand bereits vor einem Monat fest. Auch die Nachfolge ist mit Milan Pavlicic seit März geregelt. Nun findet der Trainerwechsel doch mit sofortiger Wirkung statt. Dies teilt Fortuna-Vorsitzender Mirko Vorih mit.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Schon als der Verein über die Personalie informiert hatte, schloss Vorih einen vorgezogenen Tausch nicht aus. Die offizielle Entscheidung fiel nach dem Bezirksligaspiel am vergangenen Sonntag. Durch die 0:5-Niederlage bei Fontana Finthen erlitt die Fortuna den nächsten Rückschlag im Tabellenkeller.