Pavlicic übernimmt bei Fortuna Mombach vorzeitig

Mainz. Dass Bezirksligist FC Fortuna Mombach in der kommenden Saison nicht mehr von Milan Dobrijevic trainiert wird, stand bereits vor einem Monat fest. Auch die Nachfolge ist mit Milan Pavlicic seit März geregelt. Nun findet der Trainerwechsel doch mit sofortiger Wirkung statt. Dies teilt Fortuna-Vorsitzender Mirko Vorih mit.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Schon als der Verein über die Personalie informiert hatte, schloss Vorih einen vorgezogenen Tausch nicht aus. Die offizielle Entscheidung fiel nach dem Bezirksligaspiel am vergangenen Sonntag. Durch die 0:5-Niederlage bei Fontana Finthen erlitt die Fortuna den nächsten Rückschlag im Tabellenkeller.
Das Schlusslicht, das nach 25 Begegnungen zehn Punkte auf dem eigenen Konto hat, kann die Liga damit auch rechnerisch nicht mehr halten. Somit muss Mombach nach dem Abstieg aus der Landesliga in die A-Klasse Mainz-Bingen runter.
Außerdem gibt der Vorsitzende einen weiteren Wechsel bekannt. Karim El Gourari ist ebenfalls mit sofortiger Wirkung nicht mehr in seiner Funktion als Co-Trainer tätig, bleibt dem Verein aber bis Saisonende als Spieler erhalten, wie Vorih informiert.