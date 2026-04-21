 2026-04-20T12:45:22.080Z

Transfers

Pavlicic übernimmt bei Fortuna Mombach vorzeitig

Statt wie geplant im Sommer folgt Milan Pavlicic beim abgestiegenen Bezirksligisten ab sofort auf Milan Dobrijevic

von Franziska Donauer · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Zurück in altbekannter Montur: MIlan Pavlicic übernimmt ab sofort Fortuna Mombach.
Zurück in altbekannter Montur: MIlan Pavlicic übernimmt ab sofort Fortuna Mombach. – Foto: Michael Wolff - Archiv

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Milan Dobrijevic
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Karim El Gourari
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Milan Pavličić
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Mainz. Dass Bezirksligist FC Fortuna Mombach in der kommenden Saison nicht mehr von Milan Dobrijevic trainiert wird, stand bereits vor einem Monat fest. Auch die Nachfolge ist mit Milan Pavlicic seit März geregelt. Nun findet der Trainerwechsel doch mit sofortiger Wirkung statt. Dies teilt Fortuna-Vorsitzender Mirko Vorih mit.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Schon als der Verein über die Personalie informiert hatte, schloss Vorih einen vorgezogenen Tausch nicht aus. Die offizielle Entscheidung fiel nach dem Bezirksligaspiel am vergangenen Sonntag. Durch die 0:5-Niederlage bei Fontana Finthen erlitt die Fortuna den nächsten Rückschlag im Tabellenkeller.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
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Das Schlusslicht, das nach 25 Begegnungen zehn Punkte auf dem eigenen Konto hat, kann die Liga damit auch rechnerisch nicht mehr halten. Somit muss Mombach nach dem Abstieg aus der Landesliga in die A-Klasse Mainz-Bingen runter.

Außerdem gibt der Vorsitzende einen weiteren Wechsel bekannt. Karim El Gourari ist ebenfalls mit sofortiger Wirkung nicht mehr in seiner Funktion als Co-Trainer tätig, bleibt dem Verein aber bis Saisonende als Spieler erhalten, wie Vorih informiert.