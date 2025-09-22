Pausentee zeigt Wirkung: DJK Waldram dreht in den letzten 45 Minuten auf

Zwei grundverschiedene Gesichter zeigten die Waldramer Fußballer bei ihrem 3:1-Auswärtssieg am Samstagabend beim TSV Burggen/Bernbeuren. „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen“, schimpfte DJK-Trainer Benedikt Buchner, dessen Mannschaft vom Aufsteiger kalt erwischt worden war. Erst fünf Minuten waren gespielt, als Burggens Manuel Jäger nach einem flachen Ball durchs Zentrum allein vor DJK-Torhüter Tobias Hagenbucher auftauchte und eiskalt zur 1:0-Führung einschob. In der Folgezeit hatten die Gäste zwei, dreimal mächtig Glück, dass die Gastgeber nicht mit weiteren Treffern davonzogen.

In der 69. Minute wäre es ebenfalls fast soweit gewesen, aber Schiedsrichter Valentin Hägl hatte eine Abseitsstellung gesehen und den Treffer zurückgepfiffen. Zu dieser Zeit war die DJK bereits deutlich besser im Spiel, agierte entschlossener in den Zweikämpfen und erspielte sich ein optisches Übergewicht, dass sich in der 72. Minute auch zahlenmäßig ausdrückte: Lukas Thalbauer markierte mit einem Schuss ins lange Eck den 1:1-Ausgleich. Nur vier Minuten später drehten die Gäste die Partie: Christian Knobloch zog aus 20 Metern ab, TSV-Torhüter Thomas Meyer konnte den Ball nicht festhalten und der eingewechselte Benedikt Stoll schob den Abpraller zum 2:1 für die DJK ein.