Pausenrückstand gedreht: Westercelle vertagt Elstorf-Meisterschaft Bezirksliga Lüneburg 2: Elbmarsch verpasst wiederum einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf von Moritz Studer · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schlikis

Die Meisterschaftsentscheidung der Bezirksliga Lüneburg 2 ist vertagt! Der VfL Westercelle dreht einen Pausenrückstand am Deich gegen die Eintracht Elbmarsch und gibt den Ball zurück an den TSV Elstorf. Die Kicker von der Schützenstraße müssen den letzten Schritt selbst gehen und haben ihren ersten Matchball am Sonntag in Altencelle. Dort hofft EE auf einen Sieg des Favoriten, um die Chancen auf den Ligaverbleib zu wahren.

Mit dem letzten Aufgebot trat der Tabellenzweite auch diese Auswärtsreise an. Dennoch warf der Favorit alles in die Waagschale, um die eigene Aufstiegschance zu wahren und auch nicht in den Abstiegskampf einzugreifen. Der VfL arbeitete sich nach und nach in die Partie, ließ aber ihren Hochkaräter liegen. Stattdessen veredelte Niklas Behrens für die Elbmarsch den dritten ihrer aussichtsreichen Konter (43.). Westercelle meldete sich nach der Pause aber schnell zurück: Eine Freistoß-Hereingabe von Mahir Quto rutschte an Freund und Feind vorbei in die Maschen (49.), nach einem schnellen Ball in die Tiefe staubte Kolja Überheim zur Gäste-Führung ab (63.). Anschließend gelang es dem VfL, die Bemühungen der Eintracht zu verteidigen. Die Eintracht muss nun auf die Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen, um nicht auf einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen.