Pausenrückstand gedreht: Westercelle vertagt Elstorf-Meisterschaft

Die Meisterschaftsentscheidung der Bezirksliga Lüneburg 2 ist vertagt! Der VfL Westercelle dreht einen Pausenrückstand am Deich gegen die Eintracht Elbmarsch und gibt den Ball zurück an den TSV Elstorf. Die Kicker von der Schützenstraße müssen den letzten Schritt selbst gehen und haben ihren ersten Matchball am Sonntag in Altencelle. Dort hofft EE auf einen Sieg des Favoriten, um die Chancen auf den Ligaverbleib zu wahren.
Mit dem letzten Aufgebot trat der Tabellenzweite auch diese Auswärtsreise an. Dennoch warf der Favorit alles in die Waagschale, um die eigene Aufstiegschance zu wahren und auch nicht in den Abstiegskampf einzugreifen. Der VfL arbeitete sich nach und nach in die Partie, ließ aber ihren Hochkaräter liegen. Stattdessen veredelte Niklas Behrens für die Elbmarsch den dritten ihrer aussichtsreichen Konter (43.).
Westercelle meldete sich nach der Pause aber schnell zurück: Eine Freistoß-Hereingabe von Mahir Quto rutschte an Freund und Feind vorbei in die Maschen (49.), nach einem schnellen Ball in die Tiefe staubte Kolja Überheim zur Gäste-Führung ab (63.). Anschließend gelang es dem VfL, die Bemühungen der Eintracht zu verteidigen. Die Eintracht muss nun auf die Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen, um nicht auf einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen.
VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir sind mit elf Leuten angereist, der Zwölfte kam zum Anpfiff, in den letzten zehn Minuten haben wir meinen Co-Trainer vorne mit reingestellt. Elbmarsch hat es wirklich gut gemacht, sie haben eine gute Spielanlage und den Ball gut rauslaufen lassen. Wir haben dann umgestellt und sind dann auch selber zu Chancen gekommen. In der Pause haben wir nochmal mehr angepasst und danach kamen sie gar nicht mehr ins Spiel. Es war kein gutes Spiel von uns, aber ich kann der Mannschaft für ihren Willen und den Einsatz nur ein ganz großes Lob aussprechen. Die Jungs haben sich mit dem kleinen Kader trotz Schmerzen durchgebissen und am Ende schon auch einen verdienten Sieg eingefahren, weil wir alles wegverteidigt haben. Wir gehen auf dem Zahnfleisch und sind froh, wenn die Saison zu Ende ist.“