Pausenrückstand gedreht: Schwaig glückt Generalprobe gegen Wasserburg

Im letzten Test vor dem Bayernliga-Start traten die Fußballer vom FC Schwaig am Freitagabend beim TSV 1880 Wasserburg an und drehten einen Pausenrückstand in einen 4:1-Erfolg. Der letztjährige Tabellendritte der Landesliga Südost steht für Offensivfußball, hohes Tempo und körperlichen Einsatz und war deshalb der erklärte Wunschgegner von Trainer Wiggerl Donbeck: „Wasserburg hat eine richtig starke Mannschaft, die uns alles abverlangt, und ist deshalb genau der richtige Gegner am Ende unserer Vorbereitung.“

Er behielt Recht, denn in den ersten 45 Minuten sahen die zahlreichen Zuschauer ein ausgeglichenes, intensives Spiel. In der 32. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Robin Ungerath setzte sich durch, passte in die Mitte auf Vinzenz Egger, der aus acht Metern einschoss. Torwart Philipp Strunk hatte keine Chance.

Nach der Pause spielte nur noch Schwaig. In der 49. Minute entwischte Raffi Ascher Pirmin Lindner, der ihn auf dem Weg zum Tor nur noch am Trikot zu Boden ziehen konnte. Schiedsrichter Sebastian Busch verwies den bereits mit Gelb vorbelasteten Lindner des Platzes. Nach einer Stunde der Ausgleich: Einen abgewehrten Schuss von James Timbana versenkte Vincent Sommer aus 16 Metern. Nur eine Minute später jagte Tim Schels eine schöne Flanke von Robert Rohrhirsch volley aus acht Metern in die Maschen. In der 74. Minute erhöhte Timbana auf 3:1, den Schlusspunkt setzte Bilal Ibrahim, der Torwart Lino Volkmer ausspielte.