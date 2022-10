Wie aus dem Negativ- wieder einen Positivtrend machen? Darüber macht sich beim SV Donaustauf auch der neue Co-Trainer Christian Bauer seine Gedanken. – Foto: Florian Würthele

Pause kam Donaustaufs neuem Trainerduo recht Bayernliga Nord: Talfahrt soll gegen Don Bosco Bamberg ein Ende finden – Sind die Staufer Führungsspieler noch zu brav?

Endlich wieder Heimspiel! Das wird sich der SV Donaustauf denken, nachdem es die Spielplanmacher im Spätsommer „nicht gut“ mit ihm meinten und dem ambitionierten Bayernligisten fünf Auswärtsspiele hintereinander einbrockten. Seit dem letzten Heimauftritt, einem locker-leichten 7:1 über Aufsteiger Geesdorf, ist viel passiert. Sportlich setzte eine Talfahrt ein – die sich auch durch den Trainerwechsel vorerst nicht stoppen ließ.

Woran hakt es? Das können auch der neue Cheftrainer Stefan Wagner und sein zeitnah hinzugestoßener „Co“ Christian Bauer noch nicht so recht beantworten. Auf alle Fälle waren Unzulänglichkeiten im Defensivbereich zuletzt hauptverantwortlich dafür, dass es drei Niederlagen in Folge setzte. Fünf Gegentore setzte es in Erlangen vom heimischen ATSV! Des Weiteren wirkt es auf dem Platz so, als seien die Führungsspieler wie ein Lucas Hufnagel oder Paul Grauschopf noch zu „brav“. Will auch heißen: Mehr Kommunikation und mehr Vorangehen des ein oder anderen täte der Mannschaft womöglich ganz gut.Christian Bauer, im vergangenen Jahr als Spieler zum Landesligisten ASV Burglengenfeld gewechselt, konnte und wollte die reizvolle Aufgabe „unbedingt“ wahrnehmen, wie er sagt. Eine schlaflose Nacht habe es ihm allerdings schon gekostet ( Mehr dazu auf M-Plus ).Nur drei Einheiten gaben Wagner vor seinem Debütspiel Zeit, die Mannschaft und das Drumherum kennenzulernen. So dürfte die jüngste Spielpause in den Bayernligen gerade den beiden Staufer Trainern gut getan haben: Es blieb Zeit, Dinge anzusprechen und zu verfeinern. Inwieweit dies erste Früchte trägt, wird sich gegen die DJK Don Bosco Bamberg (17., 11 Punkte) zeigen. Ein Sieg ist Pflicht. Schon jetzt ist der Rückstand auf den Relegationsplatz für den SVD als Sechster (20) auf zehn Punkte angewachsen. Eine große Hypothek, die nicht noch größer werden darf. Anderenfalls ist die Regionalliga zeitnah endgültig ad acta zu legen.

Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der SSV Jahn II (12., 16) das Wegfallen von vier Topspielern zum Saisonwechsel (noch) nicht kompensieren kann. Die Entwicklung der blutjungen Truppe geht in die richtige Richtung, ja, dennoch zahlte sie zuletzt immer wieder Lehrgeld. In Gebenbach (0:5) oder Geesdorf (0:2) etwa, um sich die vergangenen beiden Auftritte nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Was Hoffnung macht: Auch in der alten Saison ging die Entwicklungs- und Formkurve während des Saisonverlaufs nach oben; die jungen Spieler brauchen eben Zeit, die man ihnen am Kaulbachweg auch gibt. Nichtsdestotrotz sollte schön langsam wieder Zählbares her – am besten schon im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn ASV Neumarkt (13., 15) –, zumal die Relegationszone bedrohlich nah herangerückt ist.