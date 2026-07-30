Pause bis 2027 – Zetterer mit Mini-Unterbrechung in Holzkirchen

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - TSV Ebersberg – Foto: Christian Scholle

Beim Saisonauftakt des TuS Holzkirchen am Wochenende hat ein wichtiger Schlüsselspieler gefehlt: Alexander Zetterer. Der Hohendilchinger legt aus beruflichen Gründen eine Pause ein. Warum ihm die Entscheidung schwerfiel und wann er wieder in Holzkirchen auflaufen wird, erzählt der 29-Jährige im Interview.

Herr Zetterer, wo erreichen wir Sie gerade?

Aktuell bin ich in Hamburg. Ich habe hier ein halbes Jahr Einarbeitungszeit, um alle neuen Prozesse kennenzulernen.

Sie legen eine längere Pause ein. Wie kam es dazu?

Ich habe das Angebot bekommen, in einer ganz neuen beruflichen Richtung zu arbeiten: in der Bau- und Immobilienbranche. Das hat für mich super gepasst, also habe ich gesagt, dass ich das probieren möchte. Vorher war ich zehn Jahre in der Lebensmittelbranche tätig.

Und diese berufliche Veränderung lässt sich mit dem Fußball in Holzkirchen nicht mehr vereinbaren?

Vorerst auf alle Fälle, weil ich überhaupt nicht zu Hause bin. Ich habe aber auch klar gesagt: Solange ich nicht da bin, bleibt mein Pass in Holzkirchen. Es ist geplant, dass ich Anfang 2027 wieder zurückkomme. Wenn ich aber doch einmal an einem Wochenende runterkommen sollte und Zeit und Lust verspüre, dann möchte ich mitspielen und helfen. Wie es dann aussieht, wenn ich wieder komplett in der Heimat bin, und wie viel Zeit ich dann für den Fußball finde, wird man sehen. Langfristig ist aber schon der Plan, dass ich so viel wie möglich wieder dabei bin.

Wann haben Sie die Entscheidung getroffen? Ist sie Ihnen schwergefallen?

Das hat schon ein wenig gedauert. Ich hatte im vergangenen November die ersten Gespräche und habe dann bis Mitte Januar überlegt, ob ich es wirklich machen soll. Ich habe auch überlegt, ob ich es überhaupt verkraften kann, ein halbes Jahr gar keinen Fußball zu spielen. Immerhin habe ich als Achtjähriger mit meinem Wechsel zur SpVgg Unterhaching angefangen, Leistungssport zu betreiben.

Was macht es so mit Ihnen, eine so lange Zeit nicht zu spielen?

Es war gar keine leichte Entscheidung. Das kam nicht von heute auf morgen. Allerdings hatte ich eine ähnliche Situation schon mal, als ich vor der Frage stand: Will ich Fußballprofi werden oder soll ich lieber den beruflichen Weg gehen? Es war jedoch nie eine Wahl gegen den Fußball, sondern für den beruflichen Weg. Auch jetzt. Ich bin mit meiner Entscheidung sehr fein.

Wie hat Ihre Mannschaft es aufgenommen?

Ich glaube, der eine oder andere war schon ein wenig überrascht, weil ich auch nebenbei einiges im Verein gemacht habe. Aber ich habe mit einigen Jungs Kontakt, und wir schreiben uns immer wieder. Zu Beginn der Vorbereitung war ich da, und alle haben sich gefreut.

Sieht man Sie in Hamburg gar nicht auf dem Fußballplatz?

Ich hätte sicherlich die eine oder andere Möglichkeit hier gehabt. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden. Der Fokus liegt erst einmal komplett auf der Arbeit, weil mir das wichtig ist. Außerdem habe ich schon ein wenig Respekt davor, mich hier zu verletzen. Das wäre in diesem Moment ungut.

Anfang 2027 möchten Sie wieder zurückkommen. Wie soll es dann weitergehen?

Im besten Fall möchte ich zwei Mal die Woche trainieren können. Aber das ist noch sehr ungewiss. Zunächst liegt der Fokus dann auf dem Job und meiner Arbeit in München. Alles darüber hinaus kann ich jetzt noch nicht sagen.

Verfolgen Sie den TuS während der Hinrunde?

Ich versuche, mir so viele Infos wie möglich zu holen. Ich bin noch in der Mannschaftsgruppe und kann mir die Spiele, weil sie aufgenommen werden, im Nachgang anschauen. Und ich versuche natürlich, per Liveticker dabei zu sein.