Paulsdorf: Oliver Ruschitzka-Stigler beerbt Achim Beck Kreisklassist wechselt zum Saisonende den Trainer und auch in der Spartenleitung ergibt sich eine Veränderung von Werner Schaupert · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser

Die Vereinsführung des SSV Paulsdorf freut sich auf den neuen Trainer Oliver Ruschitzka-Stigler (Dritter von rechts). Von links: 3. Vorstand Thomas Aschenbrenner, kommender Spartenleiter Jochen Niering, Teammanager Thomas Ponath, aktueller Spartenleiter Markus Schäffer und 1. Vorstand Hans-Jürgen Hammer. – Foto: SSV Paulsdorf

Beim SSV Paulsdorf aus dem Spielkreis Amberg/Weiden stehen zur Saison 2026/2027 richtungsweisende Veränderungen an. Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, wird nach einer einvernehmlichen Trennung von Trainer Achim Beck zum Saisonende – der 59-Jährige stand dann drei Spielzeiten an der Außenlinie – künftig Oliver Ruschitzka-Stigler (50) auf der Kommandobrücke der SG SSV Paulsdorf/Freudenberg III in der Kreisklasse Süd stehen.

Der in Kümmersbruck wohnhafte B-Lizenzinhaber und zweifache Familienvater Oliver Ruschitzka-Stigler bringt reichlich Erfahrung aus dem höherklassigen Amateurfußball mit. Als aktiver Spieler war er in Bezirks- bis Bayernliga unter anderem für den FC Amberg, den FC Linde Schwandorf, den ASV Burglengenfeld, den SV Inter Bergsteig Amberg sowie die DJK Ammerthal im Einsatz. 2008 beendete er seine aktive Laufbahn und entdeckte schon bald seine Leidenschaft für das Traineramt. Seine bisherigen Stationen als Coach umfassen die SF Ursulapoppenricht, DJK Ammerthal II, den 1. FC Rieden, den SVL Traßlberg, sowie zuletzt die SG Rieden II/Vilshofen II. Mit dieser Erfahrung im Rücken möchte Ruschitzka-Stigler neue Impulse setzen und die extrem talentierte und junge Mannschaft sportlich wie menschlich weiterentwickeln, heißt es in der Mitteilung weiter.



Ruschitzka-Stiglers erstem Statement ist zu entnehmen, dass er auf sein künftiges Engagement brennt: „Ich freue mich sehr auf die neue und spannende Aufgabe beim SSV Paulsdorf. Für das Vertrauen von Thomas, Markus und Jochen bin ich sehr dankbar. In den ersten Gesprächen habe ich schnell gemerkt, dass im Verein und im Umfeld der Mannschaften sehr viel Fußballherzblut steckt. Ich freue mich darauf, an die sehr gute Arbeit von Achim anknüpfen zu dürfen und gemeinsam mit der jungen und talentierten Mannschaft, sowie dem Verein den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und weiterzuentwickeln.“









Seine Nachfolge tritt künftig



Nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch auf der Funktionärsebene gibt es Neuerungen. Nach vier engagierten Jahren tritt Spartenleiter Markus Schäffer (34) aus familiären Gründen künftig etwas kürzer und gibt sein Amt ab. In einer Phase sportlicher und struktureller Herausforderungen führte er den Verein und die Mannschaft aus schweren Zeiten wieder in ruhige Fahrwasser. Der SSV Paulsdorf bedankt sich ausdrücklich für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Verlässlichkeit und sein großes Engagement in den vergangenen Jahren.Seine Nachfolge tritt künftig Jochen Niering an. Der 43-Jährige bringt rund zehn Jahre Trainererfahrung mit. Stationen führten ihn unter anderem zu seinem Heimatverein nach Paulsdorf (1. und 2. Mannschaft), nach Köfering sowie in den Jugendbereich nach Raigering und Hahnbach. „Nun geht er einen anderen Weg: Statt an der Seitenlinie möchte er sich künftig verstärkt um die sportliche Gesamtentwicklung des SSV als echte Herzensangelegenheit kümmern. Unterstützt wird er dabei von Teammanager Thomas Ponath sowie dem 3. Vorstand Thomas Aschenbrenner. Gemeinsam bildet das neue Führungsteam die organisatorische Basis für eine erfolgreiche Zukunft des SSV Paulsdorf“, teilt der Verein mit.





Im letzten Teil der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung würdigt der Verein Achim Beck für seine geleistete Arbeit in den letzten drei Jahren und bedankt sich herzlichst bei seinem aktuellen Übungsleiter: „Trotz des Abstiegs im Jahr 2024 hielt die Vereinsführung ohne Zweifel an seiner Tätigkeit fest – ein Vertrauen, das sich auszahlen sollte. Mit 68 Punkten aus 26 Spielen und beeindruckenden 115 Toren gelang in der Saison 2024/2025 der direkte und keineswegs selbstverständliche Wiederaufstieg als Meister. Dieser Erfolg gab allen Verantwortlichen recht und unterstrich die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre.“



Mit den personellen Veränderungen auf und neben dem Platz stelle der SSV Paulsdorf die Weichen für die kommende Spielzeit, um mit frischem Elan, klarer Struktur und dem Ziel, sportlich wie kameradschaftlich den nächsten Schritt zu gehen, heißt es in einer abschließenden Bemerkung.