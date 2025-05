Paulo Albuquerque kehrt als Cheftrainer zum TuS Lemförde zurück

Der TuS Lemförde setzt zur neuen Saison auf einen bewährten Namen: Paulo Albuquerque übernimmt das Traineramt der ersten Herrenmannschaft und tritt damit die Nachfolge von David Schiavone an. Der 51-jährige Portugiese ist kein Unbekannter im Verein – im Gegenteil: Bereits zwischen 2012 und 2014 stand Albuquerque an der Seitenlinie der Lemförder und führte das Team in jener Zeit zurück in die Kreisliga.