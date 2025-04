Paul Wolf gibt Schafhausen Hoffnung im Abstiegskampf

Fast ein halbes Jahr ist es her, dass der FC Union Schafhausen in der Fußball-Mittelrheinliga ein Spiel gewann. Am 13. Oktober wurde in Porz ein 2:0-Auswärtssieg gefeiert. Am Sonntag endete die Negativserie, Union besiegte den SV Bergisch Gladbach mit 1:0. Paul Wolf erzielte in der 79. Minute den viel umjubelten Treffer des Tages.