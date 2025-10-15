Paul Will fiebert Comeback bei Darmstadt 98 entgegen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Darmstadt. Unlängst von seinem Coach Florian Kohfeldt in einem Interview förmlich geadelt, fiebert Paul Will seinem Comeback entgegen. Im September 2024 hatte sich der gebürtige Breidenbacher in einem Testspiel das Kreuzband gerissen. Folglich verpasste der Neuzugang des SV Darmstadt 98 fast die komplette Zweitliga-Spielzeit - und ließ seinen Trainer, der nahezu zeitgleich mit Bekanntwerden der Verletzung bei den „Lilien“ unterschrieb, mit einigen Fragezeichen zurück.