Ligabericht
Knapp ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss fiebert der Breidenbacher Paul Will seinem Comeback beim Zweitligisten Darmstadt 98 entgegen. © Guido Schiek
Paul Will fiebert Comeback bei Darmstadt 98 entgegen

Teaser 2. BL: +++ Der aus Breidenbach stammende Zweitliga-Profi meldet sich nach seinem Kreuzbandriss zurück. Währenddessen adelt ihn Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt förmlich +++

Darmstadt. Unlängst von seinem Coach Florian Kohfeldt in einem Interview förmlich geadelt, fiebert Paul Will seinem Comeback entgegen. Im September 2024 hatte sich der gebürtige Breidenbacher in einem Testspiel das Kreuzband gerissen. Folglich verpasste der Neuzugang des SV Darmstadt 98 fast die komplette Zweitliga-Spielzeit - und ließ seinen Trainer, der nahezu zeitgleich mit Bekanntwerden der Verletzung bei den „Lilien“ unterschrieb, mit einigen Fragezeichen zurück.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

