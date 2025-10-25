Paul Weiter köpft Moseltal in der Nachspielzeit zum Dreier

Mit dem dritten Sieg in Serie ist die SG Moseltal „jetzt richtig in der Verbandsliga angekommen“, meinte Christian Henkgen, der Vereinschef der vier Vereine umfassenden Spielgemeinschaft.
Dabei mussten die Hausherren erst einmal eine gehörige Schrecksekunde überstehen. Bereits nach fünf Minuten hatte der Toptorjäger der Riegelsberger, Valentin Solovej, die Führung für seine Mannschaft auf dem Kopf, doch der 37-Jährige vergab die Großchance. „Da hatten wir echt Schwein, denn normal macht Valle so ein Ding weg“, sagte SG-Trainer Timo Mertinitz.
In der 36. Minute aber war das Glück auf Seiten der Spielgemeinschaft: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld durch Maximilian Reinardt, spielte Defensivmann Reinardt Marius Seiwert an, der den Ball in die Mitte zum dort lauernden David Faber brachte, welcher die Kugel zum 1:0 ins Netz beförderte. „Das sah richtig gut aus, unser schönster Spielzug in der Begegnung“, lobte Mertinitz. Mit dem 1:0 für die SG ging es auch in die Kabinen.
Aus der Pause kam der Gast mit frischem Mut und zeigte sich offensiv besser aufgestellt. Nach einer knappen Stunde war es Marvin Winkler, der den 1:1-Ausgleich erzielte. Die SG schüttelte sich durch, denn man wollte den zweiten Heimsieg in Folge einfahren. Ein Freistoß des eingewechselten Hendrik Dechert flog in den Sechzehner, dort schraubte sich Paul Weiter, der mal knapp zwei Meter groß ist, hoch und köpfte die Kugel ins Netz. 2:1 für die Heimelf in der 73. Minute.
Doch die SG hatte die Rechnung ohne Solovej gemacht. Nachdem er in der Anfangsphase das Visier noch nicht richtig eingestellt hatte, zeigte der Riegelsberger in der 80. Minute seine Klasse. „Valle“ wird zwar älter, aber nicht schlechter. In besagter Minute war Solovej zur Stelle und schoss zum Ausgleich ein.
Doch auch die SG hatte noch einen Pfeil im Köcher. In der dritten Minute der Nachspielzeit gab es nochmal eine Ecke für den Gastgeber. David Spanier schritt zur Ausführung, im Sechzehner tummelte sich wieder „Abwehrturm“ Weiter, Spanier fand den Kopf seines Abwehrchefs – 3:2, die Entscheidung. Wenig später war das Spiel aus, die SG hatte in Perl auf dem neuen Rasenplatz den ersten Heimsieg eingetütet.
„Jetzt sieht die Tabelle rosiger aus, als vor drei Wochen“, freute sich Trainer Timo Mertinitz über nun 19 Pluspunkte und den Sprung in die obere Tabellenhälfte. „So langsam wächst das alles richtig zusammen. Die Mannschaft entwickelt sich, wir machen gute Fortschritte. Das ist eine Sache, die mit dem Trainerteam nach Hause geht. Unsere neue SG steht auf festen Füßen“, lobte Henkgen.