Fabian Moritz (8) erkämpfte mit seiner SG Moseltal den ersten Heimsieg auf dem neuen Platz in Perl. Schütze des Siegtores war Paul Weiter mit dem Kopf. – Foto: Oliver Altmaier

Paul Weiter köpft Moseltal in der Nachspielzeit zum Dreier Verbandsliga Südwest: SG Moseltal – 1. FC Riegelsberg 3:2 (1:0) Verlinkte Inhalte Verbandsliga SW

Mit dem dritten Sieg in Serie ist die SG Moseltal „jetzt richtig in der Verbandsliga angekommen“, meinte Christian Henkgen, der Vereinschef der vier Vereine umfassenden Spielgemeinschaft.

Dabei mussten die Hausherren erst einmal eine gehörige Schrecksekunde überstehen. Bereits nach fünf Minuten hatte der Toptorjäger der Riegelsberger, Valentin Solovej, die Führung für seine Mannschaft auf dem Kopf, doch der 37-Jährige vergab die Großchance. „Da hatten wir echt Schwein, denn normal macht Valle so ein Ding weg“, sagte SG-Trainer Timo Mertinitz. In der 36. Minute aber war das Glück auf Seiten der Spielgemeinschaft: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld durch Maximilian Reinardt, spielte Defensivmann Reinardt Marius Seiwert an, der den Ball in die Mitte zum dort lauernden David Faber brachte, welcher die Kugel zum 1:0 ins Netz beförderte. „Das sah richtig gut aus, unser schönster Spielzug in der Begegnung“, lobte Mertinitz. Mit dem 1:0 für die SG ging es auch in die Kabinen.

Aus der Pause kam der Gast mit frischem Mut und zeigte sich offensiv besser aufgestellt. Nach einer knappen Stunde war es Marvin Winkler, der den 1:1-Ausgleich erzielte. Die SG schüttelte sich durch, denn man wollte den zweiten Heimsieg in Folge einfahren. Ein Freistoß des eingewechselten Hendrik Dechert flog in den Sechzehner, dort schraubte sich Paul Weiter, der mal knapp zwei Meter groß ist, hoch und köpfte die Kugel ins Netz. 2:1 für die Heimelf in der 73. Minute. Doch die SG hatte die Rechnung ohne Solovej gemacht. Nachdem er in der Anfangsphase das Visier noch nicht richtig eingestellt hatte, zeigte der Riegelsberger in der 80. Minute seine Klasse. „Valle“ wird zwar älter, aber nicht schlechter. In besagter Minute war Solovej zur Stelle und schoss zum Ausgleich ein.