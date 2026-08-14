Paul und Harry – Comedy-Duo und Fußballfreunde

Zusammen mit dem SC Weiche Flensburg. – Foto: privat

Gibt man Paul & Harry in eine digitale Suchmaschine ein, stößt man schnell auf ein britisches Comedy-Duo: Insider der hiesigen Oberligaszene denken jedoch eher an Paul Eberhardt vom PSV Neumünster und Henry („Harry“) Grothkopp vom TuS Rotenhof, die über acht Jahre gemeinsam in der Jugend bei Holstein Kiel und Weiche 08 Flensburg gespielt haben.

Beide noch jungen Spieler des Jahrgangs 2003 sind bereits gestandene Oberligaspieler. Paul zählt mit bereits über 100 Spielen in der höchsten Landesklasse beim PSV Neumünster zu den Stützen in der Defensive einer Spitzenmannschaft in der Belle Étage des schleswig-holsteinischen Fußballs; Harry, mit knapp 50 Oberligaspielen, kann endlich verletzungsfrei auflaufen und bewies mit zwei Toren in drei Spielen, was bei optimalen Bedingungen alles möglich ist.

„Paul ist ein toller Mensch und Fußballer – ein Spieler, wie ihn sich jeder Trainer wünscht. Ein wahnsinnig positiver, intelligenter und extrem zuverlässiger junger Mann, der für sein Alter eine auffällige Reife mitbringt. Glücklicherweise kann er auch noch hervorragend Fußball spielen, was im Trainerteam und in der Mannschaft hohe Anerkennung findet.“ (Nils Voos, Trainer von Paul beim PSV)

„Harry ist ein super Typ und passt perfekt zum TuS! Er hat sich in den letzten Monaten toll entwickelt und kann den Unterschied ausmachen. Zu seinen technischen Fähigkeiten und seiner Spielfreude kommt jetzt auch step by step das Verständnis dazu, in welchen Räumen er das ausleben kann und wo es gefragt ist, klar und einfach zu bleiben. Schön, dass er bei uns ist.“ (Henning Knuth, Trainer von Harry beim TuS)

Am Wochenende stehen sich die beiden Vereine bereits zum zweiten Mal in dieser jungen Saison in einem Pflichtspiel gegenüber, nachdem der PSV den TuS mit 3:0 im Achtelfinale des Landespokals besiegt hatte. Am kommenden Sonnabend geht es ab 14:00 Uhr in Rendsburg an der Fockbeker Chaussee um Punkte. Leider steht nur Harry im Kader, da sich Paul in der Vorbereitung eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat und immer noch nicht spielfähig ist.

Redakteur Hans-Hermann „Hermi“ Lausen hat mit beiden äußerst sympathischen Kickern ein Interview geführt:

Wie ist dein Fazit nach drei Spielen und was sind deine persönlichen Ziele für die Saison?

Paul: Da ich mich bereits vor Saisonstart verletzt habe, ist es sehr ärgerlich, weil ich bei Spielen wie gegen den VfR und auch dem kommenden Spiel gegen den TuS nicht dabei sein kann. Daher möchte ich schnell wieder fit sein und dann unbeschadet die Saison überstehen. Zu oft vergisst man, dass man sich glücklich schätzen sollte, wenn man verletzungsfrei ist und Fußball spielen darf.

Harry: Wir haben nach drei Spielen vier Punkte geholt, zwar gegen Mannschaften, gegen die man punkten kann oder sollte, aber alles in allem bin ich zufrieden. Ich habe Spielzeit bekommen und mit zwei Toren schon mehr als letzte Saison erzielt. Den Kreispokalsieg holen und frühzeitig den Klassenerhalt sichern, damit wir nicht bis zum Ende der Saison zittern müssen, das wäre schön. Persönlich möchte ich möglichst viel Spielzeit bekommen und verletzungsfrei bleiben.

„The Drug is football“ – was bedeutet der Satz für dich?

Paul: Als Erstes fallen mir Begriffe wie abhängig und Sucht ein. Das ist beim Fußball so, man kann halt ohne Fußball nicht leben, selbst wenn man verletzt ist, läuft man über irgendwelche Fußballplätze. Fußball wird immer ein Teil meines Lebens sein, auf und neben dem Platz.

Harry:Fußball ist wie eine Droge. Bei uns allen dreht sich doch alles um den Fußball – ob Training, Spiel am Wochenende oder unter der Woche im Kreispokal oder bei Freunden oder Geschwistern zugucken –, das ganze Leben dreht sich um Fußball. Auch mit der Freundin zu Hause über Fußball reden – egal mit wem du redest, Fußball ist immer ein Thema und Fußball ist etwas Schönes.

Was gefällt dir sportlich und menschlich besonders an Harry / Paul?

Paul: Harry ist einfach ein guter Typ – auf und neben dem Platz. Sportlich kreiert er Situationen, mit denen der Gegenspieler nicht rechnet – im Eins-gegen-eins und auch beim Abschluss. Zudem ist Harry für die Kabine unheimlich wichtig, weil er immer gute Stimmung verbreitet, Bock auf einen Witz hat und das Grinsen bei anderen herausholt. Das hat er die letzten Jahre immer beibehalten.

Harry: Bei Paul – ich glaube, wir haben sechs Jahre bei Holstein und zwei bei Weiche zusammengespielt – konnte ich mir immer etwas abgucken. Er war immer da, hat nie den Kopf in den Sand gesteckt, auch in schlechten Zeiten nicht. Er war sechs bis sieben Jahre mein Kapitän und hatte für mich eine Vorbildfunktion. Paul ist ein feiner Kerl, der auch ein richtiger Freund für mich war, mit Bolzen in der Freizeit und am Wochenende bei dem anderen übernachten.