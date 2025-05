Paul: „Sehe im Moment keinen Grund, zu wechseln“ Landesliga: Der torgefährliche Stürmer äußert sich zu seiner Vertragsverlängerung und die Zukunft beim SV Budberg.

Der Schlager-Klassiker „Immer wieder sonntags“ von Cindy und Bert wird auch in der dritten Landesliga-Saison des SV Budberg weiter über die Lautsprecher-Anlagen am Kunstrasenplatz an der Raiffeisenstraße zu hören sein. Mit seiner in dieser Woche erteilten Zusage hat Moritz Paul ein Statement gesetzt (wir berichteten). Im Interview vor dem vorletzten Saison-Heimspiel am Sonntag gegen Hamborn 07 spricht der 22-jährige Top-Torjäger über die Gründe seines Verbleibs, die geweckten Begehrlichkeiten bei höherklassigen Vereinen und einen möglichen neuen Angriff Richtung Oberliga.

Moritz Paul Es war schon ein harter Schlag, der uns alle härter getroffen hat als erwartet. Wir mussten nie aufsteigen, hatten aber zur Winterpause schon den Anspruch, auf dem Niveau weiterzumachen. Am Ende war’s nicht nur in dem einen Spiel, sondern auch in den Wochen zuvor so, dass wir unsere Qualitäten nicht mehr konstant auf den Platz bekommen haben. Inzwischen haben wir es alle verkraftet und können wieder nach vorne schauen. Vor der Saison hätte man nicht glauben können, dass wir so weit oben mitmischen. Jetzt wollen wir die Saison souverän zu Ende bringen und die beste Platzierung aller Zeiten für Budberg herausholen.

Moritz Paul Ich fühle mich einfach in der Mannschaft unglaublich wohl. Das Gemeinschaftsgefühl ist super, die Verbundenheit zum Verein sehr groß. Es stimmt, dass ich mehr zum Führungsspieler geworden bin. Das ist für mich aber nicht das größte Kriterium. Es macht einfach Bock. Wir sehen, was wir leisten können, wenn wir an unser Maximum kommen.

Trotzdem benötigten Sie längere Bedenkzeit mit Blick auf ihre Zukunft als andere Mitspieler. Lag das nur an den Angeboten höherklassiger Klubs?

Moritz Paul Die bleiben nicht aus, aber ich fühle mich einfach so verbunden, dass es für mich nicht infrage kam. Man weiß nie, was in Zukunft passiert. Aber ich möchte mit Budberg die nächsten Schritte gehen. Und dann schauen wir, wie es irgendwann passt oder was sich ergibt. Um ehrlich zu sein, habe ich mir überhaupt nicht so viele Gedanken über die neue Saison gemacht. Bis Winter sowieso nicht, weil wir so gut dastanden. Als es wie zuletzt weniger gut lief, wollte ich mich auf die aktuelle Situation fokussieren. Ich sehe im Moment keinen Grund, zu wechseln.

In der Rückserie gelangen Ihnen genauso viel Vorlagen wie Treffer –jeweils fünf. Nach 43 Toren in der Vorsaison stehen Sie nun bei 21. Haben die Gegner Sie noch mehr auf dem Schirm als vor einem Jahr?

Moritz Paul Auf jeden Fall, man ist noch mehr im Blickfeld. Aber das muss für mich nicht negativ sein – im Gegenteil, weil ich dadurch noch mehr Wege für Mitspieler freimachen kann. Mir ist egal, wer letztlich trifft. Hauptsache, wir kommen als Mannschaft voran. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, was taktische Flexibilität betrifft. Mit Tim Ulrich als einziger Spitze und mir auf der Zehn hat das im Pokalfinale gegen Scherpenberg zum Beispiel sehr gut geklappt.

Die Mannschaft scheint weniger abhängig von Ihnen zu sein als früher. Nicht nur Sie wurden mehr bewacht, auch der Verein war in dieser Saison präsenter als je zuvor. Was macht das mit Ihnen?

Moritz Paul Klar ist das auf der einen Seite megageil, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn es denn läuft. Am Ende war es, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollten, vielleicht auch ein bisschen der Grund dafür, dass wir nach der Winterpause zu verkopft waren. Hinzu kamen die personellen Ausfälle, ich war ja zwischendurch auch am Oberschenkel angeschlagen. Wir haben versucht, das wegzudrücken. Aber jeder hat sich Gedanken gemacht und war nicht ganz so frei im Kopf. Frintrop war das beste Beispiel. Erst nach dem 0:2 konnten wir ohne Druck, den man sich nur selbst macht, aufspielen.

Kann die Mannschaft aus solchen Erfahrungen lernen – vielleicht mit Blick auf einen neuen Anlauf in Richtung Oberliga?

Moritz Paul Wir werden durch solche Erfahrungen alle erwachsener und reifer beim Fußballspielen. Das kann man vielleicht in Zukunft kompensieren oder sich besser darauf einstellen. Im Sommer fangen wir neu an. Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann kommen die Punkte von allein. Und dann schauen wir, was möglich ist.

Was macht eigentlich ein Moritz Paul, wenn er nicht auf dem Fußballplatz steht?

Moritz Paul Ich absolviere aktuell ein praxisintegriertes Studium im Bereich Energie-Informatik und bin dreimal pro Woche für die Vorlesungen in Bottrop. Die restlichen Tage arbeite ich bei der Firma Sauter in Duisburg, wo ich auch meine Ausbildung abgeschlossen habe. Wir sind auf Gebäudeautomatisierung im Großraum spezialisiert.

Fabian Kleintges-Topoll führte das Gespräch.