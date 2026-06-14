Paul Philipp: „FuPa ist mittlerweile extrem wichtig“ Mit Video! Lob vom Verbandspräsidenten im Rahmen von „10 Jahre FuPa Luxemburg“ von (red) · Heute, 13:53 Uhr · 0 Leser

Paul Philipp (l.) gratuliert Paul Krier zum zehnjährigen Jubiläum von FuPa Luxemburg – Foto: Christian Klein

„Ihr seid ein Teil des luxemburgischen Fußballs“ – mit diesen Worten schloss FLF-Präsident Paul Philipp seine Ansprache, die auch zu einer Dankesrede an FuPa Luxemburg wurde, im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen unseres Portals im Großherzogtum am Samstagmittag ab. Nach Willkommensworten von Seiten des FC Berdenia hatte Paul Krier, Verantwortlicher von FuPa Luxemburg, zurück auf die Anfangszeiten unter der damaligen Leitung des Trierischen Volksfreundes und die folgende Entwicklung geschaut, aber auch Fragen in Sachen Medienförderung aufgeworfen und vor Missbrauch und Manipulation durch manche Social-Media-Kanäle gewarnt. Weiter wagte er einen kurzen Blick in die Zukunft.

FLF-Präsident Paul Philipp ging u.a. darauf ein, dass FuPa nicht nur von der jüngeren Generation, sondern auch von älteren Semestern genutzt wird. FuPa sei nicht mehr wegzudenken aus dem Fußballalltag und unser Portal stelle eine Möglichkeit dar, junge Menschen in der digitalen Welt anzusprechen, um sie für die Vereine und dort z.B. für das Ehrenamt zu gewinnen.

Die FuPa Awards 25/26 – Foto: Christian Klein

In Beisein von mehreren Vertretern des Verwaltungsrats der FLF, Teilhabern der Betreibergesellschaft Luxembourg Sports Network, Familie, Freunden und Vertretern verschiedener Vereine und auch des luxemburgischen Betriebsfußballs wurden im Anschluss an die Reden die „FuPa Awards“ an die besten Torschützinnen und Torschützen Luxemburgs überreicht. An dieser Stelle möchte sich FuPa Luxemburg bei allen Anwesenden ebenso bedanken wie beim FC Berdenia Berburg, der es ermöglicht hatte, die kleine Feier im Rahmen seines Turniers „Kings of Penalty“ abzuhalten!