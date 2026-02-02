Paul-Philipp Besong verlässt SSV Ulm – Leihe zu Sportfreunde Siegen

– Foto: Imago

Der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball zieht in einer anspruchsvollen Saison eine konsequente Personalentscheidung. Paul-Philipp Besong wird die Spatzen vorerst verlassen und auf Leihbasis für die Sportfreunde Siegen auflaufen. Der Schritt ist sachlich begründet – und doch emotional, weil er von Hoffnungen, offenen Gesprächen und der Suche nach Entwicklung geprägt ist.

Der Schritt in die Regionalliga West Mit dem Wechsel nach Siegen läuft Besong künftig in einer anderen Liga auf, aber weiterhin im Fokus seines Stammvereins. Die Regionalliga West bietet ihm die Möglichkeit, regelmäßig auf dem Platz zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Genau diese Konstanz soll ihm in den kommenden Monaten helfen, seinen sportlichen Weg fortzusetzen.

Eine Entscheidung mit Perspektive Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich mit den Sportfreunden Siegen auf eine Leihe von Paul-Philipp Besong bis zum Saisonende geeinigt. Damit wird der 25-Jährige die Rückrunde nicht mehr im Ulmer Trikot bestreiten, sondern in der Regionalliga West Spielpraxis sammeln. Für den Verein ist es eine Entscheidung, die nicht aus einem Impuls heraus getroffen wurde, sondern aus der nüchternen Analyse der sportlichen Situation.

Der Ulmer Weg von Besong

Im Sommer 2025 war der deutsch-kameruner von Borussia Dortmund zum SSV Ulm gewechselt. Mit diesem Schritt verbanden sich Erwartungen an Dynamik, Physis und Offensivdrang. Für die Spatzen stand Besong in 21 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Zahlen, die seine Präsenz im Kader belegen, aber auch zeigen, dass sein Einfluss nicht immer im Mittelpunkt stand.

Offene Gespräche als Grundlage

SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz macht deutlich, dass der Wechsel auf Leihbasis das Ergebnis eines transparenten Austauschs war. „Wir haben in den letzten Wochen offen mit Paul darüber gesprochen, dass für ihn und für uns eine Leihe am meisten Sinn macht. Bei den Sportfreunden Siegen soll er zu mehr Spielzeit kommen – wir werden ihn beobachten und mit ihm im Austausch bleiben. Für die nächsten Monate wünschen wir ihm natürlich viel Erfolg.“ Die Worte unterstreichen, dass es nicht um einen Abschied, sondern um eine Zwischenstation geht.

Zwischen Anspruch und Realität

Für den SSV Ulm 1846 Fußball ist die Leihe auch Ausdruck der eigenen Lage. In einer Saison, die sportlich hohe Anforderungen stellt, müssen Rollen klar verteilt und Perspektiven ehrlich bewertet werden. Nicht jeder Spieler kann permanent zum Zug kommen, selbst wenn Engagement und Professionalität stimmen. Die Leihe von Besong steht exemplarisch für diesen Spagat.