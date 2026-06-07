Paul Neumann der Torgarant des SV Walsdorf

Aumenau. Der SV Walsdorf aus dem Rheingau-Taunus-Kreis siegte bei der SG Villmar/Arfurt/Aumenau, Kreis Limburg-Weilburg, nach regulärer Spielzeit mit demselben Ergebnis wie Finalgegner SG Germania nach Verlängerung. Der Showdown steigt am Dienstag (19.30 Uhr) auf der Anlage beim FC Kiedrich.
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„Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und die Lehren aus dem Hinspiel gezogen“, freute sich Walsdorfs Spielertrainer und Abwehrspieler Sven Ott. Denn die langen Einwürfe der körperlich robusten Gastgeber bekamen sie nun besser in den Griff. Nach einem langen Ball von Ott war Mittelfeldspieler Paul Neumann zur Stelle und markierte vor etwa 350 Fans den Führungstreffer für den Rheingau-Taunus-Vertreter (40.). „Wir hatten deutlich mehr vom Spiel und haben den Ball schön laufen lassen“, sprach Sven Ott denn auch von einer verdienten Führung.
Nach Wiederbeginn war es laut dem 34-Jährigen ein ausgeglichenes Spiel mit mehr Torchancen und vielen Zweikämpfen. Neumann stellte in der 80. Minute auf 2:0, nach einem feinen Assist des eingewechselten Yasin Aslan. Es war der bereites vierte Treffer des 25-Jährigen in der Aufstiegsrelegation. Der Anschlusstreffer für die Gastgeber durch Nick Steiner nach einem Fehlpass blieb Ergebniskosmetik (87.). In der Nachspielzeit sah Villmars Jeremias Schneider Gelb-Rot. „Das war erst die halbe Miete“, sagte Ott im Hinblick auf das Finale. „Aber ein paar Kaltgetränke in der Kabine gab es dennoch“, schmunzelte er.
SV Walsdorf: Bauer; Engering, Ott, Michel, Giordano, Bell, Ernst, Neumann, Nitsch, Arslan, de Oliviveira Neto (Borchwaldt, Aslan, Lovov).