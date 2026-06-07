Paul Neumann der Torgarant des SV Walsdorf SVW siegt in Aumenau mit 2:1 und steht im Endspiel um den Einzug in die Gruppenliga von Martin Gebhard · Heute, 17:32 Uhr · 0 Leser

Paul Neumann war mit seinem Doppelpack auch im Rückspiel die entscheidende Figur für den SV Walsdorf. – Foto: RSCP Photo

Aumenau. Der SV Walsdorf aus dem Rheingau-Taunus-Kreis siegte bei der SG Villmar/Arfurt/Aumenau, Kreis Limburg-Weilburg, nach regulärer Spielzeit mit demselben Ergebnis wie Finalgegner SG Germania nach Verlängerung. Der Showdown steigt am Dienstag (19.30 Uhr) auf der Anlage beim FC Kiedrich.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und die Lehren aus dem Hinspiel gezogen“, freute sich Walsdorfs Spielertrainer und Abwehrspieler Sven Ott. Denn die langen Einwürfe der körperlich robusten Gastgeber bekamen sie nun besser in den Griff. Nach einem langen Ball von Ott war Mittelfeldspieler Paul Neumann zur Stelle und markierte vor etwa 350 Fans den Führungstreffer für den Rheingau-Taunus-Vertreter (40.). „Wir hatten deutlich mehr vom Spiel und haben den Ball schön laufen lassen“, sprach Sven Ott denn auch von einer verdienten Führung.