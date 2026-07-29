 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Paul Mauer verstärkt das Torwartteam des FC Kray

Paul Mauer macht das Torwarttrio beim FC Kray zu einem Quartett.

von Frank Diedirichs/ FC Kray · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Paul Mauer stößt zum FC Kray.
Paul Mauer stößt zum FC Kray. – Foto: FC Kray

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Paul Mauer
Paul Mauer

Der FC Kray verstärkt sich auf der Torhüterposition mit dem 18-jährigen Paul Mauer. Trotz seines jungen Alters sammelte der Schlussmann bereits in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich und absolvierte für TuS Rotthausen 31 Pflichtspiele.

Nächster Schritt in Kray

Ausgebildet wurde Paul unter anderem in den Nachwuchsabteilungen der SpVg Schonnebeck und Dostlukspor Bottrop. Der talentierte Keeper stammt aus dem Essener Osten und bringt großes Entwicklungspotenzial mit. Beim FC Kray möchte er nun den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn gehen.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
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Sportfreunde Bulmke
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15:00

Dennis Blasczyk, Sportliche Leitung: "Paul bringt trotz seines jungen Alters schon Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit. Er ist ehrgeizig, lernwillig und hat das Potenzial, sich bei uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, ihn in unserem Torwartteam begrüßen zu dürfen und werden ihn auf seinem weiteren Weg bestmöglich begleiten."