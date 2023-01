Paul Kuban aus Ossenberg lebt seinen Traum auf Schalke Der Siebenjährige gehört dem Förderkader des FC Schalke 04 an. Der Schüler soll bei seinem Heimatverein, der JSG Borth-Millingen, weiter reifen. Sein Vater Stefan, selbst glühender Schalke-Fan, macht seinem jüngsten Sohn aber keinen Druck.

Trainieren wie die königsblauen Stars und irgendwann in die Fußstapfen von Manuel Neuer, Leroy Sané oder Julian Draxler treten. Das ist der Traum vieler Kinder in ganz Deutschland. Ob Fußballschule oder Feriencamp. Die Schalker „Knappenschmiede“ macht in Sachen Scouting vieles möglich, um seinem ausgezeichneten Ruf als eines der besten Nachwuchsleistungszentren Europas auf Dauer weiter gerecht zu werden. Paul Kuban hat den ersten Schritt geschafft. Der Sohn von Stefan Kuban gehört dem Förderkader des S 04 an.

Die Idee, seinen Jüngsten beim Trainingskurs anzumelden, kam dem A-Liga-Trainer des SSV Lüttingen vor ziemlich genau einem Jahr. „Ich wollte einfach mal sehen, wie er sich macht, wenn mehrere gute Fußballer zusammenkommen“, sagt Kuban. Und sein Sohn Paul präsentierte sich ordentlich. Sechs Sonntage durfte der F-Jugend-Spieler der JSG Millingen/Borth vor den ausgebildeten Jugendtrainern sein Können unter Beweis stellen. Nach vier weiteren Grundkurs-Einheiten waren die Verantwortlichen überzeugt und nahmen ihn in den Förderkader auf. Paul Kuban war sofort Feuer und Flamme. „Er hat natürlich richtig Bock draufund würde am liebsten die ganze Zeit im Wohnzimmer oder im Garten bolzen. Da muss ich ihn manchmal schon bremsen“, sagt Stefan Kuban, dessen älterer Sohn Felix (14) in der Borther C-Jugend spielt.

Zur Erklärung: Anders als bei anderen Profiklubs ist die Schalker „Knappenschmiede“ in vier Bereiche unterteilt: Übergangbereich (U 19, U 23), Leistungsbereich (U 15, U 16, U 17), Aufbaubereich (U 12, U 13, U 14) und Grundlagenbereich (U 8, U 9, U 10, U 11). Zu letzterem zählt Paul Kuban nun seit Frühjahr. Die Besonderheit: Durch die Zusammenlegungen mehrerer Jahrgänge werden die Kinder in aller Ruhe herangeführt und im frühen Alter nicht sofort aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen. In den jüngsten Teams spielen nur Kinder fest in der Mannschaft, die im Umkreis von 15 Autominuten wohnen. Aussortiert wird in der Regel ab der U 11, auch der Fahrdienst beginnt erst zu Beginn des Aufbaubereichs. „Sie wollen nicht, dass man seine halbe Kindheit im Auto verbringt und die Kinder einfach Kinder sein lassen. Darauf wird auf Schalke sehr viel Wert gelegt“, sagt Stefan Kuban.

So soll sein Sohn (Jahrgang 2015) in seinem ersten F-Jugend-Jahr weiter in Borth auf Torejagd gehen und in den kommenden Spielzeiten als Führungsspieler reifen. Stefan Kuban steht Paul stets zur Seite und ist parallel zu seinem Amt in Lüttingen noch als dessen F-Jugend-Coach tätig. Druck übt er keinen aus – im Gegenteil. „Wir sehen das locker, lassen die Kleinen einfach spielen und achten noch nicht viel auf Positionsspiel und taktische Dinge.“

Bis zum 17. Dezember verging seit Januar 2022 kaum ein Sonntagmorgen, an dem sich Paul und Stefan Kuban nicht auf den Weg nach Gelsenkirchen gemacht haben. Kuban gibt zu, dass es manchmal stressig sei, wenn man um 15 Uhr in der A-Liga an der Seitenlinie stehen müsse. „Es ist schon mit Aufwand verbunden. Aber man macht es natürlich gerne, wenn man ihn in Schalke-Sachen spielen sieht.“ Der vierte Förderkurs am 22. Januar startet noch in der Halle direkt neben der Veltins-Arena, ehe es im Frühling wieder auf die Plätze auf dem über Jahre modern umstrukturierten Schalker Trainingsgelände neben der Geschäftsstelle geht.