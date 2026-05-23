Paul Krämer wechselt zum TuS Rotenhof

Paul Krämer – Foto: TuS Rotenhof

Der Oberligist TuS Rotenhof verpflichtet den dritten Neuzugang vom TSV Kropp. Wie der Verein auf seiner Webseite offiziell bekannt gab, wechselt Außenverteidiger Paul Krämer zur neuen Saison zu den Rendsburgern. Nach Til Berg und Thies Bütow ist der 23-Jährige bereits der dritte Akteur im Bunde, den die Rotenhofer innerhalb weniger Tage als Verstärkung vorstellen können.

Genau wie Bütow war auch Krämer in der abgelaufenen Spielzeit beim TSV Kropp in der Landesliga Schleswig im Dienst. Nun folgt er seinem Teamkollegen nach Rotenhof, um die dortige Defensive künftig mit viel Energie, Tempo und hoher Spielintelligenz zu verstärken.

Seine fußballerische Ausbildung begann Paul Krämer zunächst beim Osterrönfelder TSV, ehe er im Nachwuchsbereich den Sprung in das Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel schaffte. Ab der U17 kehrte er jedoch zum TSV Kropp zurück. Dort reifte der Defensivspezialist schnell heran und sammelte in den vergangenen Jahren im Herrenbereich wichtige und prägende Erfahrungen im harten Ligabetrieb der Landesliga Schleswig.

Für den ehrgeizigen Außenverteidiger reifte in den letzten Monaten der Entschluss, dass die Zeit für eine neue sportliche Stufe gekommen ist:

„Ich habe eine neue sportliche Herausforderung gesucht, wo ich mich weiterentwickeln kann. Rotenhof habe ich bisher als super sympathische und ehrgeizige Mannschaft wahrgenommen – mit tollen Fans und einem engagierten Trainerteam.“

Die Neuzugänge überzeugen im Training

Bei der Ligaführung des TuS Rotenhof ist die Freude über den geglückten Transfer-Hattrick groß. Mit Krämer, Berg und Bütow stießen gleich drei Akteure zum Kader, die sportlich wie menschlich genau in das Anforderungsprofil des Vereins passen. Liga-Obmann Tim Lautenbach blickt hochzufrieden auf die jüngsten Kaderetappen:

„Mit Til, Thies und Paul bekommen wir drei sehr talentierte Spieler im perfekten Fußballeralter für unseren Kader. Alle drei verfügen bereits über mehrere Jahre Erfahrung in der Landesliga und konnten uns in den Trainingseinheiten sofort überzeugen.“

Auch Liga-Trainer Henning Knuth hat bereits eine genaue Vorstellung davon, wie er den 23-jährigen Defensivakteur taktisch einbinden möchte, und lobt dessen Qualitäten nach den ersten Eindrücken auf dem Platz:

„Paul ist in erster Linie für die defensive Außenverteidiger-Position eingeplant und hat in den Trainingseinheiten gezeigt, dass er uns dort Power und Energie geben wird. Zudem agiert er clever und smart auf dem Feld und bringt zusätzlich noch Entwicklungspotenzial mit.“

Paul Krämer selbst blickt derweil mit klarem Fokus auf das Abenteuer im schleswig-holsteinischen Oberhaus und formuliert seine persönlichen Ziele selbstbewusst: