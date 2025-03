Paul Frings ist Keeper der Woche

Der 19-jährige Keeper hütet das Tor vom SV Schwarz-Weiß Nierfeld in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel drei. Am vergangenen Spieltag traf der Schlussmann mit seiner Mannschaft auf Alemannia Lendersdorf. Der junge Keeper blieb beim 4:0-Heimsieg ohne Gegentor und parierte in der 63. Minute einen Elfmeter, der zum 3:1-Anschlusstreffer geführt hätte. Im Herbst letzten Jahres stand Frings noch bei den A-Junioren zwischen den Pfosten, seit drei Spielen ist er im Herrenbereich in der Bezirksliga aktiv. Seitdem siegte Nierfeld zweimal, einmal ging der SV als Verlierer vom Platz.

🥈Marvin Kilp (25) vom SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel eins

🥉Timo Spölgen (19) von Viktoria Schlich in der Kreisliga C2 Düren