Paul-Friedrich Koller wechselt zum SK Sturm
Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die sofortige Verpflichtung von Paul-Friedrich Koller bekannt. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt vom SCR Altach an die Mur und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Der Steirer Koller absolvierte in der laufenden Spielzeit insgesamt 20 Pflichtspiele für die Altacher, in denen ihm ein Tor gelang und in denen er gemeinsam mit seinen Kollegen die nach Gegentoren beste Defensive der Liga bildete.rn
von SK Puntigamer Sturm Graz · Heute, 11:54 Uhr · 0 Leser
Paul-Friedrich Koller wechselt vom SCR Altach an die Mur – Foto: SK Puntigamer Sturm Graz
Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Durch den langfristigen Ausfall von Dimitri Lavalee wollten wir unsere Defensive mit einem weiteren Linksfuß ergänzen. Paul Koller ist ein junger Verteidiger mit großem Potenzial, der Zweikampfstark agiert und über ein sehr gutes Kopfballspiel verfügt. Er erfüllt das von uns gesuchte Profil optimal, hat in Altach bereits gezeigt, was er zu leisten imstande ist und wird unserer Defensive eine weitere Option verleihen. Wir freuen uns, Paul in Graz begrüßen zu können und darauf, ihn im Sturm-Trikot zu sehen.“
Paul-Friedrich Koller betont: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SK Sturm liefen bereits über einen längeren Zeitraum und haben mir ein hervorragendes Gefühl vermittelt. Dementsprechend war für mich klar, dass ich diesen Schritt zu einem österreichischen Topklub gehen will. Ich freue mich, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam hart daran zu arbeiten, ein erfolgreiches Frühjahr zu spielen.“