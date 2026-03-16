Paul doppelt, Süchteln wild, DV Solingen und Kapellen eiskalt

Der 23. Spieltag der Landesliga hatte in beiden Gruppen reichlich Spektakel zu bieten. Gleich mehrfach fielen sechs oder mehr Tore, dazu gab es enge Spitzenspiele, späte Wendungen und mehrere auffällige Einzelkönner. Vor allem Moritz Paul von SV Budberg drückte dem Wochenende erneut seinen Stempel auf.
Beim 2:1-Auswärtssieg des SV Budberg beim FC Kray drehte Paul die Partie mit seinem Doppelpack nahezu im Alleingang. Nach dem Rückstand durch Luca Kazelis glich er zunächst aus und traf dann in der Schlussphase zum Sieg. Budberg setzte damit nach dem starken Auftritt der Vorwoche direkt das nächste Ausrufezeichen. Ebenfalls bemerkenswert: 1. Spvg. Solingen Wald 03 behauptete sich im engen Duell gegen TuRU Düsseldorf mit 1:0, weil Nikolaos Skondras schon in der ersten Hälfte den entscheidenden Treffer markierte.
Das torreichste Spiel in Gruppe 1 lieferten sich ASV Einigkeit Süchteln und SG Unterrath. Beim 6:3 setzte sich Süchteln in einer wilden Partie erst in der Schlussphase entscheidend ab. Zweimal glich Unterrath aus, zweimal schlug der Gastgeber zurück - ehe Toni Weis und Finn Theißen mit ihren späten Treffern das Spiel endgültig entschieden. Auch DV Solingen sorgte für Schlagzeilen: Beim 6:3 beim SC Velbert führte die Mannschaft schon zur Pause mit 5:1. Eray Yigiter und Tuncay Muhammet Altuntas trafen jeweils dreifach und machten den Auswärtsauftritt zu einer echten Machtdemonstration. Nicht weniger unterhaltsam ging es in Solingen zu, wo SC Kapellen-Erft nach zwischenzeitlichem Rückstand noch mit 5:3 beim TSV Solingen gewann. Nils Mäker traf doppelt, dazu steuerte Lorenz Kowalle den späten Schlusspunkt bei.
Spannung bis zum Ende gab es beim 4:3 zwischen SSV Bergisch Born und VSF Amern. Amern führte durch den Doppelpack von Luca Dorsch schon 2:0, doch Bergisch Born drehte die Partie, kassierte zwar noch den zwischenzeitlichen Ausgleich, hatte durch Marvin Pak aber die letzte Antwort. Auch FC Kosova Düsseldorf überzeugte beim 3:1 gegen Victoria Mennrath mit einem starken Start und legte früh den Grundstein für den Heimsieg. FC Remscheid wiederum nahm beim 1:0 bei VfB 03 Hilden II einen knappen, aber wichtigen Auswärtserfolg mit, während sich 1. FC Wülfrath und SC Union Nettetal in einem offenen Spiel 2:2 trennten.
In Gruppe 2 setzte VfB Speldorf mit dem 5:0 beim PSV Wesel ein deutliches Statement. Die Gäste kontrollierten die Partie früh und bauten den Vorsprung konsequent aus. Auch SG Essen-Schönebeck zeigte Comeback-Qualitäten: Nach einem 1:2-Rückstand bei VfB Bottrop drehte das Team die Begegnung spät noch in ein 4:2. Dennis Czok, Yasar Cakir und Luiz-Simon Kreisköther sorgten dafür, dass Schönebeck in der Schlussphase davonzog. Stark unterwegs blieb auch ESC Rellinghausen, das nach Rückstand noch 3:1 beim 1. FC Lintfort gewann und sich dabei auch von einem vergebenen Elfmeter der Gastgeber nicht aus der Ruhe bringen ließ.
Einen bemerkenswert abgeklärten Auftritt legte DJK Blau-Weiß Mintard beim 2:1 bei Rhenania Bottrop hin. Mintard führte früh mit zwei Toren, überstand dann aber eine heikle Schlussphase - inklusive verschossenem Elfmeter der Gastgeber und Unterzahl nach der Roten Karte gegen Noah Jecksties. SV Scherpenberg überzeugte derweil beim 3:0 gegen Viktoria Goch, Mülheimer FC 97 bezwang Sportfreunde Hamborn 07 mit 3:1 und sammelte ebenso wichtige Punkte wie SC Werden-Heidhausen und Sportfreunde Niederwenigern, die sich nach frühem Treffer der Gäste mit einem 1:1 trennten.
Unter dem Strich war der 23. Spieltag der Landesliga ein Wochenende der Offensivabteilungen. Moritz Paul, Eray Yigiter, Tuncay Muhammet Altuntas oder auch die späten Süchtelner Matchwinner standen exemplarisch für einen Spieltag, der reichlich Tore, Wendungen und starke Einzelaktionen bot.
VfB 03 Hilden II – FC Remscheid 0:1
VfB 03 Hilden II: Nick Perkuhn, Azad Sari, Josip Bilac, Yavuz Erdogan (69. Koray Temiz), Amin Mohsen (75. Chahir Abu Khorma), Shuto Utsugi (75. Ben Marcel Jelitte), Abdelilah Zarok, Tarique Maurice Hurd, Amine Feldaoui (61. Jaro Vogtmüller), Yusuke Okuda, Jiyan Alessio Karakis (83. Nabil Abdoun) - Trainer: Koray Sakacali
FC Remscheid: Maurice Horn, Deniz Can Akbaba, Michele Buscemi, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Timo Leber, Furkan Tasdemir (83. Luka Ojleski), Luka Sola, Leonhard Fronia (61. Andrii Pedchenko) (67. Giuseppe Campana) - Trainer: Nermin Jonuzi
Schiedsrichter: Jannis Peleikis (Duisburg) - Zuschauer: 72
Tore: 0:1 Leonhard Fronia (39.)
1. FC Wülfrath – SC Union Nettetal 2:2
1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski (20. Ebrahim Omayrat), Ryo Matsutaka, Youssef El Boudihi, Leon Bachmann, Toni Zupo, Gian-Luca Bühring (86. Nico Köhler), Athanasios Xiros (52. Daniel Ivezic), Timo Conde - Trainer: Joscha Weber
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Niklas Götte, Florian Heise, Jan Pöhler, Pascal Schellhammer, Mats Platen (86. Maurits Kerkman), Archil Ismail (62. Anastasios Koutras), Hauke Winkens, Tom Gray, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Branimir Galic (5.), 1:1 Toni Zupo (39.), 1:2 Mats Platen (42.), 2:2 Leon Bachmann (69.)
SC Velbert – DV Solingen 3:6
SC Velbert: Louis Britscho, Robin Strohmenger, Niklas Strauch (46. Branislav Veselinovic), Makuntima Ntuku, Tobias Doil, Phil Britscho (66. Ahmet Gülmez), Naoufal El Hamdani (86. Nanouk Dünnwald), Phil Pape, Jovan Gudalovic, Ayyoub Ichoutene (66. Linus Kaminski), Julian Kray (46. Moritz Overfeld) - Co-Trainer: Martin Ruffert
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Nahum Belay Ghebressulasie (66. Bilal El Ouamari), Birol Can Adibelli, Cedrik Stefan Synclair Mvondo, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc (66. Furkan Sagman), Mohamed Aaross (52. Ilias El Joudi), Salim El Fahmi, Eray Yigiter (56. Stanislao Apicella), Riyan Khan (56. Tarkan Türkmen) - Trainer: Deniz Aktag
Schiedsrichter: Theo Kondring (Bocholt) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Eray Yigiter (6.), 0:2 Eray Yigiter (13.), 0:3 Tuncay Muhammet Altuntas (24.), 1:3 Ayyoub Ichoutene (39.), 1:4 Eray Yigiter (41.), 1:5 Tuncay Muhammet Altuntas (45.+1), 1:6 Tuncay Muhammet Altuntas (50.), 2:6 Ahmet Gülmez (68.), 3:6 Ahmet Gülmez (88. Foulelfmeter)
SSV Bergisch Born – VSF Amern 4:3
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Gloire Sunda (55. Anouar Isaoui), Tarik Makkaoui, Falk Simon Jorch, Ruben Schmitz-Heinen (55. Muhammet-Fathi Ödemis), Marvin Brüggehoff, Marvin Pak, Germano Bonanno (92. Maikel Klein), Lutonda Ntiti (88. Gael Ntolo) - Trainer: Adis Babic - Trainer: Gennaro Buonocoro
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Maik Lambertz, Hajime Yokota, Shogo Taniguchi, Hiromasa Sato, Selman Sevinc, Kouki Ozawa, Johannes Hamacher (15. Niklas Thobrock) (32. Lamin Fuchs), Malte Knop (87. Louis Uhling), Luca Dorsch, Toya Okada (33. Omar Boudoudou) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
Schiedsrichter: Selman Karatas - Zuschauer: 87
Tore: 0:1 Luca Dorsch (5.), 0:2 Luca Dorsch (44.), 1:2 Lutonda Ntiti (57.), 2:2 Marvin Pak (70. Foulelfmeter), 3:2 Lutonda Ntiti (76.), 3:3 Omar Boudoudou (77.), 4:3 Marvin Pak (83.)
1. Spvg. Solingen Wald 03 – TuRU Düsseldorf 1:0
1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas, Leander Goralski, Edin Šehić, Dylan Oberlies (67. Vedran Beric), Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Erkan Ari (58. Konstantinos Tsiougaris), Fabio Di Gaetano (83. Max Schreckenberg), Enes Topal (75. Giovanni Spinella), Nikolaos Skondras (67. Gianluca Giuseppe Cirillo) - Trainer: Daniele Varveri
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Nico Wehner, Mykyta Kildiiarov (87. Baron Osaruwense Asemota), Tsikwo Mankefor, Hussein Hammouda (58. Maurice Kouendjin Bankoue), Selcuk Yavuz (79. Emirhan Bülbül), Mohamed Darwish, Melva Luzalunga, Diyar Turan (63. Sahin Ayas) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Nikolaos Skondras (32.)
TSV Solingen – SC Kapellen-Erft 3:5
TSV Solingen: Luca Novodomsky, Marcel Gerasch, Luis Reck, Kai Stanzick, Christian Krone, Alexander Klatt (62. Jannik Weber), Tim Schwarz (62. Elias Dittmann), Jan Niklas Tkacik, Bohdan Melnyk (82. Finn Glodni), Jasper Teske, Justin Gregor Niedworok (62. Torben Rüdingloh) - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden
SC Kapellen-Erft: Patrik Pesch, Yannik Ebert (81. Jan Lukas Nosel), Lorenz Kowalle (81. Leo Stegner), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Luis Giesen (85. Yamato Aoki), Alexander Fuchs, Hiroya Suguro (88. Alexandros Kiriakidis), Dennis Höfling, Kazuki Hayashi (75. Janis Waffenschmidt), Nils Mäker - Trainer: Lennart Ingmann - Co-Trainer: Thomas Welzer - Co-Trainer: Illich Mendoza
Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 139
Tore: 1:0 Jan Niklas Tkacik (15.), 1:1 Dennis Höfling (20.), 1:2 Nils Mäker (25.), 2:2 Tim Schwarz (28.), 3:2 Justin Gregor Niedworok (30.), 3:3 Alexander Fuchs (52.), 3:4 Nils Mäker (66.), 3:5 Lorenz Kowalle (78.)
FC Kosova Düsseldorf – Victoria Mennrath 3:1
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Eureljo Gjoni, Ike Rowland Ezunagu Jr, Lejs Zenuni, Egzon-Baijram Zendeli (40. Ishaq Khalil), Mohamed Karma, Fatlum Ahmeti (84. Edi Muhamed Haliti), Roman William Callan, Kaito Kajitani - Co-Trainer: Rudi Istenic - Co-Trainer: Sascha Berdicchia - Trainer: Ibo Cöl
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Maurice Passage, Noah Kubawitz (76. Alex Alexandrov), Wadim Kuliew (68. Marko Mitrasinovic), Moussa Coulibaly (69. Isa Özel), Erjon Duriqi (84. Paul Trützschler), Oliver Krüppel, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Roman William Callan (6.), 2:0 Egzon-Baijram Zendeli (9.), 2:1 Noah Kubawitz (43.), 3:1 Mohamed Karma (60.)
ASV Einigkeit Süchteln – SG Unterrath 6:3
ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler, Paul Fröhling (86. Timur Enes), Lars Prigge (89. Justus Küpper), Justin Coenen (58. Luca Mikail Kovacevic), Felipe Burkhardt (87. Batuhan Arslanoglu), Finn Theißen, Leo Heinrich Rennett, Leonit Popova (90. Fabian Trzensisko) - Trainer: Volker Hansen
SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Ayoub Ben Haddaj, Michael Blum, Dustin Hörz, Aleksandr Rybakov (46. Basiru-Zachari Umaru), Antonio Munoz-Bonilla, Ibrahim Jaha (75. Shunya Hashimoto), Ahmad Ali, Nicholas Farin Horn (64. Soru Iwanaga), Noah Cain (12. Christian Bus), Elias Dian (64. Shuki Hamanosono) - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris
Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Leo Heinrich Rennett (5.), 1:1 Antonio Munoz-Bonilla (19.), 2:1 Finn Theißen (22.), 2:2 Christian Bus (53. Foulelfmeter), 3:2 Paul Fröhling (72.), 3:3 Christian Bus (78. Foulelfmeter), 4:3 Toni Weis (79.), 5:3 Finn Theißen (81.), 6:3 Toni Weis (83.)
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert
So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II
Rhenania Bottrop – DJK Blau-Weiß Mintard 1:2
Rhenania Bottrop: Tom Kaczmarek, Emircan Temel, Dominik Muris, Jan Nübel, Lucas Bellingkrodt, Samuel Kahnert, Murat Berbero, Felix Gatner, Noah Lombaya, Nejat Berbero, Marc - Aime Rigione - Trainer: Stefan Thiele
DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Noah Stemmer, Marvin Matten, Noah Jecksties, Nick Heppner, Lukas Mühlenfeld (78. Eren Güner), Lucas Elias Simos (84. Leon Eschen), Serkan Güzel, Leon Fritsch, Leonard Rettek (72. Philip Müller) - Co-Trainer: Armend Butuci - Trainer: Marco Guglielmi
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Lucas Elias Simos (6.), 0:2 Leon Fritsch (27.), 1:2 Felix Gatner (81.)
Rot: Noah Jecksties (81./DJK Blau-Weiß Mintard/Notbremse)
Besondere Vorkommnisse: Felix Gatner (Rhenania Bottrop) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Ossmann (81.).
SV Scherpenberg – Viktoria Goch 3:0
SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga (81. Conner Marco Wastian), Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca (46. Nils Christian Werner), Gabriel Derikx (79. Tevfik Kücükarslan), Kaan Terzi (75. Nick Noah Redam), Baha Arslanboga (87. Arda Terzi), Vedad Music - Trainer: Sven Schützek
Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Alexander Möller, Marius Alt (76. Florian Ortstadt), Luca Palla, Levon Kürkciyan, Elias Koenen (87. Jan Wilbers), Jacob Falkhofen (71. Ahmed Miri), Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Folarin Ibigoni Williams (20.), 2:0 Gabriel Derikx (68.), 3:0 Nick Noah Redam (89.)
Mülheimer FC 97 – Sportfreunde Hamborn 07 3:1
Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Howon Ryu, Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah (86. Muzaffer Eren), Selim Enes Aydogdu (51. Mert Kefeli), Gianluca Barone, Sihun Kim, Ahmed-Malik Uzun (84. Mert Kostov), Tunahan Yardimci (71. Kakeru Akasaka), Koki Okamura, Oben Robert Molango (77. Ava Kader) - Co-Trainer: Yasin Kalyoncu - Trainer: Engin Tuncay - Co-Trainer: Akın Mahir Altun
Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Kenson Götze, Gökdeniz Senlik, Emre Bayrak, Rashad Ouro-Akpo (46. Giuliano Cosma Salierno), Alexandros Chassanidis (63. Mohammad Bitar), Marvin von Zabiensky (41. Max Werner), Pascal Spors, Luka Blazevic, Burkay Bostanci (63. Yusa Sentürk) - Trainer: Soumiya Bouhadi - Co-Trainer: Can Serdar - Co-Trainer: Sebastian Balzer
Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tunahan Yardimci (17.), 2:0 Howon Ryu (36.), 3:0 Oben Robert Molango (58.), 3:1 Giuliano Cosma Salierno (90.+2)
PSV Wesel – VfB Speldorf 0:5
PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders (81. Noah Habig), Timo Giese, Lennart Laader, Marvin Nunnendorf, Nico Giese (81. Felix Gehrmann), Luis Jakob Blaswich (81. Yannik Oenning), Oliver Dryka (81. Denis Heveling), Noah Karschti, Zinedine Funfack, Felix Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder
VfB Speldorf: Sebastian Speen, Mika Pollmann, Gabriel Heckerott, Robin Tschierske (75. Constantin Redeker), Dominic Miller, Karim El Moumen, Janis Timm (60. Mertcan Akdeniz), Maximilian Fritzsche (81. Athanasios Tsourakis), Yassin Merzagua, Calvin Küper (75. Leon Barghorn), Bradley Asoh (81. Bennet Schlie) - Trainer: Dimitri Steininger
Schiedsrichter: Timur-Kaan Özcelik (Essen ) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Gabriel Heckerott (16.), 0:2 Calvin Küper (19.), 0:3 Bradley Asoh (64.), 0:4 Yassin Merzagua (75.), 0:5 Mertcan Akdeniz (86.)
1. FC Lintfort – ESC Rellinghausen 1:3
1. FC Lintfort: Luke Winter, Lars Hoffmeister (76. Justin Uzochi Owuka), Jonas Haub, Ouassim El Abdouni (69. Simon Schwarz), Jan Ziebell, Furkan Baydar, Yassine Riad (69. Taycan Köksel), Abdoulaye Sall (82. Robin Van Radecke), Marcel Goretzki (61. Princely Ngangjoh), Thorsten Kogel, Carlos Candido Pin - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse (69. Yaw Osei Awuah), Luka Bosnjak (86. Raul Vazquez Maldonado), Tristan Richter (77. Malik Tchalawou), Aaron Oteng-Appiah (84. Maurice Muschalik), Can Funke (63. Berkan Eken) - Trainer: Sascha Behnke
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Carlos Candido Pin (38.), 1:1 Niklas Piljic (49.), 1:2 Simon Neuse (53.), 1:3 Bünyamin Sahin (90.+6)
Besondere Vorkommnisse: Carlos Candido Pin (1. FC Lintfort) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (60.).
FC Kray – SV Budberg 1:2
FC Kray: Max Gerd Nawrath, David Leinweber, Elvis Fioklou-Toulan (54. Ebeny Senior Nguimba), Michael Tosh Lake, Edmond Kadrijaj, Juri Korte (88. Faris El Maaroufi), Luca Kazelis, Anis El Ghiat, Milot Ademi (88. Mohammed El Zein), Danilo Settimio Curaba (67. Elias Kraaß), Benludvig Elad - Trainer: Dimitrios Pappas
SV Budberg: Marc Anders, Laurin Severith (74. Tim Beerenberg), Niklas Ueberfeld, Lennart Hahn (88. Benedict Vana), Fynn Leon Eckhardt (69. Florian Mordt), Mike Terfloth, Ole Egging, Alessandro Hochbaum (94. Jan Luca Häselhoff), Felix Weyhofen, Moritz Paul, Oliver Nowak (69. Jeremy Umberg) - Trainer: Tim Wilke
Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 103
Tore: 1:0 Luca Kazelis (21.), 1:1 Moritz Paul (34.), 1:2 Moritz Paul (82.)
Gelb-Rot: David Leinweber (87./FC Kray/)
VfB Bottrop – SG Essen-Schönebeck 2:4
VfB Bottrop: Dacy Akanji Akwa Orock, Frederick Owusu Ansah (57. Anil Özgen), Mick Matthes, Alessandro Falcone (82. Enes Bilgin), Alexander Beloshapkin, Nico Petritt, Ahmed Jemaiel, Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Bjarne Neumann (57. Emin Aksu), René Biskup (74. Ralf Thiel) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking
SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Dennis Czok, Julius Nosal (89. Hakan Terzi), Antony Brai, Erion Abazi (68. Matondo-Manace Mbombo), Yasar Cakir (85. Semih Zorlu), Volodymyr Honcharov, Siegfried Kalonda (73. Sebastian Neusser), Henri Kvesa (94. Fabio Theisen), Luiz-Simon Kreisköther - Trainer: Olaf Rehmann
Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Volodymyr Honcharov (5.), 1:1 Ahmed Jemaiel (25.), 2:1 René Biskup (64.), 2:2 Dennis Czok (75.), 2:3 Yasar Cakir (81. Handelfmeter), 2:4 Luiz-Simon Kreisköther (90.+5)
SC Werden-Heidhausen – Sportfreunde Niederwenigern 1:1
SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Christfired Chisom Emmanuele, Tim Homberg, Björn Homberg, Linus Thamm, Gianluca Carlo Nava, Justus Morten Becker (73. Antoine Pierre Feld) - Trainer: Danny Konietzko
Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Marvin Schurig, Robin Duesmann, Finn Luca Baartz, Frederik Lach, Marc Geißler (55. Marc Fabian Rapka), Marcel Modro (71. Finn Dorka), Florian Machtemes, Sekvan Azad Rascho, Moreno Mandel - Trainer: Marcel Kraushaar
Schiedsrichter: Cedric Fox (Düsseldorf) - Zuschauer: 207
Tore: 0:1 Frederik Lach (1.), 1:1 Linus Thamm (60.)
Gelb-Rot: Sekvan Azad Rascho (76./Sportfreunde Niederwenigern/)
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop
