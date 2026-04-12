Paul-Doppelpack bei Budberger Sieg, Hamborn steht vor dem Abgrund

Budberg gewann mit 4.1 gegen den VfB Bottrop. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Doch auch im Tabellenkeller ging es heiß her. Der FC Kray machte mit dem 3:0-Sieg gegen den Mülheimer FC einen enorm wichtigen Schritt nach vorne. Für den PSV Wesel wäre beim 3:3 gegen Viktoria Goch mehr möglich gewesen. Unterdessen werden die Aussichten für die SF Hamborn allmählich düster. Auch gegen das abgeschlagene Schlusslicht Rhenania Bottrop reichte es nicht zu einem Dreier.

Der SV Budberg behauptet mit einem 4:1-Sieg gegen den SV Budberg seinen Platz an der Tabellenspitze. Schon am Freitag setzte sich der SV Scherpenberg gegen den SC Werden-Heidhausen durch, die DJK BW Mintard rang den VfB Speldorf nieder.

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Speldorf hatte zunächst mehr vom Spiel, besonders Bradley Asoh näherte sich dabei dem Führungstreffer, dem 21-Jährigen fehlte allerdings das notwendige Schussglück (12., 27.). Auch bei den Distanzschüssen von Yassin Merzagua (36.) und Robin Tschierske (39.) fehlte nicht viel. Nach Wiederanpfiff erneut die Hausherren - diesmal per Strafstoß. Maximilian Fritzsche scheiterte jedoch an Leon Osssman, der damit im zweiten Spiel im Folge einen Strafstoß pariert (48.).

Doch in Führung gingen dann doch die Gäste. Lukas Mühlenfeld, der vor der Osterpause erst mit drei Treffern gegen den ESC Rellinghausen brillierte, schloss eine Umschaltsituation der Blau-Weißen zur späten Führung und dem 1:0-Endstand ab. Somit hält Mintard einen direkten Konkurrenten auf Abstand und schiebt sich für den Moment zumindest an die Aufstiegsplätze heran. VfB Speldorf – DJK Blau-Weiß Mintard 0:1

VfB Speldorf: Sebastian Speen, Gabriel Heckerott, Florian Meyer, Robin Tschierske, Dominic Miller (82. Constantin Redeker), Karim El Moumen (77. Leon Barghorn), Janis Timm, Maximilian Fritzsche, Yassin Merzagua, Calvin Küper (87. Mertcan Akdeniz), Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Max Haubus, Leon Eschen, Noah Stemmer, Marvin Matten, Noah Jecksties, Niklas Nett, Lukas Mühlenfeld, Joshua Mantan, Ben Kastor (76. Eren Güner), Leonard Rettek (76. Lukas Mühlenfeld) - Trainer: Marco Guglielmi

Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 370

Tore: 0:1 Lukas Mühlenfeld (71.)

Zwei Pflichtspielniederlagen in Folge hatten dann doch keinen negativen Einfluss auf die Scherpenberger. Folarin Williams brachte die Hausherren wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff in Führung (39.). Die glich Werden durch Niklas Cirkovic zwischenzeitlich wieder aus (54.), in der Schlussphase brachten Baha Arslanboga (75.) und Marcel Kretschmer (90.+1) die drei Punkte zugunsten des SVS ins Ziel. Bevor die Konkurrenz erneut antworten kann, grüßt Scherpenberg also wieder von der Spitze. SV Scherpenberg – SC Werden-Heidhausen 3:1

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Marcel Kretschmer (90. Luca Grillemeier), Emirhan Karaca, Tevfik Kücükarslan (90. Robin Fuhrmann), Kaan Terzi, Baha Arslanboga, Vedad Music (79. Ömer Akbel) - Trainer: Sven Schützek

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Heiko Wirtz (46. Reo Yoda), Jakob Schneider, Niklas Cirkovic, Lennart Paul Richard Konietzko, Tobias Alexander Jerghoff (30. Fynn Niklas Roß), Linus Thamm, Moritz Alexander Stöber (67. Padra Peyvandi), Max Richter, Antoine Pierre Feld (76. Jamal Daniel Werner), Justus Morten Becker (81. Rene Werner) - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Jan Niklas Schluse (Bocholt)

Tore: 1:0 Folarin Ibigoni Williams (39.), 1:1 Niklas Cirkovic (54.), 2:1 Baha Arslanboga (75.), 3:1 Marcel Kretschmer (90.+1)

Nach einem Eckball reagierte Oliver Nowak am schnellsten und brachten den Tabellenführer so schon früh auf Kurs (15.). Bottrop gab sich in der Folge keineswegs auf und kam auch seinerseits zu einigen Offensivvorstößen. Kurz vor der Pause setzte es jedoch den nächsten Rückschlag für den VfB. Keeper Dacy Orock vertändelte die Kugel leichtfertig. Goalgetter Moritz Paul bedankte sich - 2:0 (42.). Nach dem verwandelten Freistoß von Lennart Hahn zum 3:0 (51.) schien die Messe gelesen, doch die Hausherren kamen durch Mirac Özgen noch einmal ran (56.). Es brauchte einmal mehr Moritz Paul, der einen Freistoß von Ole Egging per Kopf versenkte (64.), um für klare Verhältnisse zu sorgen. Budberg marschiert damit an der Tabellenspitze. Die Verfolger Scherpenberg und Rellinghausen haben jedoch ein zusätzliches Spiel übrig. VfB Bottrop – SV Budberg 1:4

VfB Bottrop: Dacy Akanji Akwa Orock, Mick Matthes, Labinot Kryeziu, Nico Petritt, Niklas Böhm (60. Ahmed Jemaiel), Emin Aksu, Raphael Steinmetz (76. Abdul Ahmad), Bjarne Neumann, Anil Özgen (80. Lasse Schraven), Mirac Özgen (60. Frederick Owusu Ansah), René Biskup (38. Lasse Dittner) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking

SV Budberg: Marc Anders, Jan Luca Häselhoff, Laurin Severith, Niklas Ueberfeld, Lennart Hahn (86. Finn Berg) (89. Luis Weyhofen), Fynn Leon Eckhardt, Mike Terfloth (64. Benedict Vana), Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Moritz Paul, Oliver Nowak (87. Fynn Jansen) - Trainer: Tim Wilke

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 256

Tore: 0:1 Oliver Nowak (15.), 0:2 Moritz Paul (42.), 0:3 Lennart Hahn (51. Foulelfmeter), 1:3 Mirac Özgen (56.), 1:4 Moritz Paul (64.)

Rot: Labinot Kryeziu (75./VfB Bottrop/Notbremse)

Ein Kopfballtreffer von Jacob Falkhofen brachten die Viktoria zunächst in Führung (19.). Wesel zeigte sich jedoch mutig gegen den tabellarisch favorisierten Kontrahenten, glich in der 35. Spielminute per Strafstoß von Stephan Sanders wieder aus - zuvor wurde Felix Gehrmann wohl strafwürdig gelegt (35.). Daraufhin schien die Begegnung sogar zugunsten des PSV zu kippen. Sanders traf nach einem Eckball zunächst den Querbalken, den Abstauber brachte Gehrmann im Tor unter (41.). Auch Goch hatte die passende Antwort parat. Maximilian Fuchs köpfte einen Freistoß zum 2:2 ins Ziel (45.). Nach dem Seitenwechsel setzte Wesel erneut den ersten Stich. Nico Giese traf auf Zuspiel von Gehrmann (53.). Führungstreffer hatten an diesem Nachmittag nicht lange Bestand. Falkhofen feuerte einen Distanzschuss wuchtig in die Maschen (55.), was gleichzeitig auch den Endstand abbildete. Somit bleibt Wesel weiter unter dem Strich, verpasst den Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

PSV Wesel – Viktoria Goch 3:3

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Lennart Laader (36. Noah Habig), Marvin Nunnendorf, Nico Giese (90. Noah Karschti), Luis Jakob Blaswich (74. Luke-Andre Kluth), Oliver Dryka (79. Max Mahn), Jost Gerards, Felix Gehrmann, Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Alexander Möller, Marius Alt, Luca Palla, Luca Plum (74. Elias Koenen), Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen, Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze

Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Jacob Falkhofen (19.), 1:1 Stephan Sanders (35. Foulelfmeter), 2:1 Jan Gehrmann (41.), 2:2 Maximilian Fuchs (45.), 3:2 Nico Giese (53.), 3:3 Jacob Falkhofen (55.)

Gebrauchter Tag für die SGS. Innerhalb einer Viertelstunde verpasste der 1. FCL den Gästen die kalte Dusche. Abdoulaye Sall (30.), Furkan Baydar (32.), Robin Van Radecke (36.) und und Thorsten Kogel (44.) machten nahezu schon alles klar. Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren dahingehend auch nichts mehr anbrennen. Auch wenn für die SGS die rote Zone etwas näher rückt, dürfte im weiteren Saisonverlauf im Normalfall nichts anbrennen. Ein paar Punkte wird es bis dahin aber noch brauchen. 1. FC Lintfort – SG Essen-Schönebeck 6:1

1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Julian Klement, Jonas Haub, Ouassim El Abdouni (74. Simon Schwarz), Simeon Louma, Jan Ziebell (77. Peter Heinz), Furkan Baydar (57. Marcel Goretzki) (66. Yassine Riad), Princely Ngangjoh, Abdoulaye Sall, Thorsten Kogel, Robin Van Radecke (74. Taycan Köksel) - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Dennis Czok, Julius Nosal, Hakan Terzi (66. Semih Zorlu), Yassine Bentaleb, Yasar Cakir (75. Sebastian Neusser), Volodymyr Honcharov, Siegfried Kalonda (84. Sebastian Bodwell), Henri Kvesa, Luiz-Simon Kreisköther (83. Fabio Theisen), Bryan Asagwara (46. Erik Thurm) - Trainer: Olaf Rehmann

Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Abdoulaye Sall (30.), 2:0 Furkan Baydar (32.), 3:0 Robin Van Radecke (36.), 4:0 Thorsten Kogel (44.), 5:0 Abdoulaye Sall (58.), 6:0 Yassine Riad (80. Foulelfmeter), 6:1 Fabio Theisen (86.)

Besondere Vorkommnisse: Yassine Riad (1. FC Lintfort) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (78.).

Der FCK zeigte nach dem Aus im Kreispokal die passende Reaktion. Kray-Coach Pappas bemängelt zuletzt noch fehlende Konsequenz seiner Schützlinge, die sie diesmal an den Tag legen konnten. Milot Ademi (28., 85.) und Benludvig Elad (46.) erzielten die Tore für einen eminent wichtigen Dreier.

FC Kray – Mülheimer FC 97 3:0

FC Kray: Raphael Koczor, Ebeny Senior Nguimba (11. Elias Kraaß), Djibril Tamsir Camara, Elvis Fioklou-Toulan, Michael Tosh Lake, Raul Sossong Bautista (57. Aidan Sadeghi), Edmond Kadrijaj, Estevan Rascho (85. Petros Galatidis), Faris El Maaroufi (82. Anis El Ghiat), Milot Ademi, Benludvig Elad (85. Jesse Arthur) - Trainer: Dimitrios Pappas

Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Kakeru Akasaka, Howon Ryu (73. Emre Gözen), Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah, Gianluca Barone (46. Mert Kefeli), Sihun Kim, Ahmed-Malik Uzun, Koki Okamura (57. Tunahan Yardimci), Oben Robert Molango, Ava Kader (57. Selim Enes Aydogdu) - Trainer: Engin Tuncay

Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Milot Ademi (28.), 2:0 Benludvig Elad (46.), 3:0 Milot Ademi (85.)

Die sicher geglaubte Führung brannte für Katernberg im zweiten Durchgang noch einmal an. Ein Strafstoß-Doppelpack von Frederik Lach (59.,73.) verkürzte auf nur noch einen Treffer. Auch nachdem Luca Campe (76.) wieder für mehr Distanz sorgte, brachte Finn Bartz die Gäste (81.) wieder auf ein Tor heran. Zu mehr reichte es aber nicht für die Hattinger, die dennoch eine starke Rückrunde spielen. DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – Sportfreunde Niederwenigern 5:4

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei, Alharth Aljassem, Luca Campe, Christopher Löffler (84. Joel Wyputa), Melih Bulut, Maurice Tavio Y Huete, Nick Hillmann (64. Yves Busch), Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Marvin Schurig (78. Fabian Lümmer), Frederik Lach, Marc Geißler (48. Finn Luca Baartz), Paul Beyer (62. Finn Dorka), Florian Machtemes, Marc Fabian Rapka, Sekvan Azad Rascho, Fynn Niklas Roß (48. Sekvan Azad Rascho), Niklas Nadolny - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jeremy Metzler (3.), 1:1 Niklas Nadolny (9.), 2:1 Luca Campe (22.), 3:1 Jeremy Metzler (41. Foulelfmeter), 4:1 Melih Bulut (45.+2), 4:2 Frederik Lach (59. Handelfmeter), 4:3 Frederik Lach (73. Foulelfmeter), 5:3 Luca Campe (76.), 5:4 Finn Luca Baartz (81.)

Bei einer Niederlage wäre Rhenania Bottrop auch rein rechnerisch schon abgestiegen, so verschiebt sich das Ganze wohl nur um eine Woche. Gleichzeitig zeigte der Punktegewinn auf, dass sich die Bottroper nicht vorzeitig aufgeben wollten. Drei Mal gingen die Sportfreunde in Führung, jedes Mal fanden die Hausherren die richtige Antwort. Murat Berbero besorgte schlussendlich den 3:3-Endstand. Hamborn 07 verpasst mit dem einen Zähler einen wesentlichen Befreiungsschlag, das rettende Ufer ist nun sieben Punkte entfernt. Das Team von Soumiya Bouhadi braucht bis zum Saisonschluss schon ein kleines Wunder.

Rhenania Bottrop – Sportfreunde Hamborn 07 3:3

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel, Dominik Muris, Jan Niklas Schröer, Hendrik Laakmann, Samuel Kahnert, Cem Sakız, Murat Berbero (82. Talip Dikyologlu), Felix Gatner, Deniz Erdem, Marc - Aime Rigione (64. Lucas Bellingkrodt) - Trainer: Stefan Thiele

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Kenson Götze, Nico Kuipers, Teoman Moustafa (75. Luka Blazevic), Max Werner (78. Marvin von Zabiensky), Rashad Ouro-Akpo, Gökdeniz Senlik (88. Arda Bozkurt), Yusa Sentürk (46. Julian Keibel), Pascal Spors, Burkay Bostanci (64. Alexandros Chassanidis) - Trainer: Soumiya Bouhadi

Schiedsrichter: Jan Bongartz - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Yusa Sentürk (26.), 1:1 Deniz Erdem (35.), 1:2 Burkay Bostanci (47.), 2:2 Marc - Aime Rigione (61.), 2:3 Pascal Spors (66.), 3:3 Murat Berbero (79.)

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

17.04.26 Viktoria Goch - ESC Rellinghausen

18.04.26 Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg

19.04.26 FC Kray - 1. FC Lintfort

19.04.26 SV Budberg - PSV Wesel

19.04.26 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop

19.04.26 Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop

19.04.26 SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

19.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck



29. Spieltag

26.04.26 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard

26.04.26 SV Scherpenberg - FC Kray

26.04.26 PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07

26.04.26 ESC Rellinghausen - SV Budberg

26.04.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer FC 97

26.04.26 VfB Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern

26.04.26 VfB Speldorf - Viktoria Goch

26.04.26 Rhenania Bottrop - SC Werden-Heidhausen

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