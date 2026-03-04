Paul Donner: Auf Suspendierung folgen Halbfinal-Einzug und Liga-Tor Für Paul Donner waren es turbulente Wochen: Auf die Suspendierung nach einem Vorfall an Karneval – für den auch Cedric Euschen bangt wurde – folgte die Entschuldigung. von Linus Bien · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Donners Torjubel zum Siegtor – Foto: Marco Bader

Die Zwangspause scheint Paul Donner vollständig abgeschüttelt zu haben. Nachdem er im Niederrheinpokal-Viertelfinale in der Vorwoche bereits über die gesamten 120 Minuten auf dem Platz stand, gelang dem 23-Jährigen am vergangene Regionalliga-Spieltag sogar der entscheidende 1:0-Siegtreffer. So steht es um seine Zukunft beim 1. FC Bocholt.

„Für mich besonders ist es natürlich besonders schön, nach den schwierigen Wochen“ Auch für den 1. FC Bocholt selbst sind zwei Pflichtspielsiege in Folge ein Schritt in die richtige Richtung. Dass es ausgerechnet Paul Donner ist, der gegen dien Sportfreunde Siegen die Hauptrolle spielt – nachdem er zuvor 120 Minuten im Pokal gegen Rot-Weiß Oberhausen abgerissen hat – grenzt an einem mittelgroßen Fußballwunder. So blickt Donner auf die vergangene Woche zurück: „Nach den 120 intensiven Minuten am Donnerstag gegen RWO und mit nur zwei Tagen Regeneration so eine Laufleistung abzurufen, darauf können wir als Team wirklich stolz sein“, betont er gegenüber RevierSport. Auch auf seine Suspendierung geht er offen ein: „Für mich persönlich ist es natürlich besonders schön, nach den schwierigen Wochen, die hinter mir liegen, das entscheidende Tor zu erzielen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen, direkt wieder in die Startelf zurückzukehren.“