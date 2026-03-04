Paul Donner: Auf Suspendierung folgen Halbfinal-Einzug und Liga-Tor

Die Zwangspause scheint Paul Donner vollständig abgeschüttelt zu haben. Nachdem er im Niederrheinpokal-Viertelfinale in der Vorwoche bereits über die gesamten 120 Minuten auf dem Platz stand, gelang dem 23-Jährigen am vergangene Regionalliga-Spieltag sogar der entscheidende 1:0-Siegtreffer. So steht es um seine Zukunft beim 1. FC Bocholt.
Auch für den 1. FC Bocholt selbst sind zwei Pflichtspielsiege in Folge ein Schritt in die richtige Richtung. Dass es ausgerechnet Paul Donner ist, der gegen dien Sportfreunde Siegen die Hauptrolle spielt – nachdem er zuvor 120 Minuten im Pokal gegen Rot-Weiß Oberhausen abgerissen hat – grenzt an einem mittelgroßen Fußballwunder.
So blickt Donner auf die vergangene Woche zurück: „Nach den 120 intensiven Minuten am Donnerstag gegen RWO und mit nur zwei Tagen Regeneration so eine Laufleistung abzurufen, darauf können wir als Team wirklich stolz sein“, betont er gegenüber RevierSport. Auch auf seine Suspendierung geht er offen ein: „Für mich persönlich ist es natürlich besonders schön, nach den schwierigen Wochen, die hinter mir liegen, das entscheidende Tor zu erzielen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen, direkt wieder in die Startelf zurückzukehren.“
Mit der Aufhebung seiner Suspendierung hat der 1,92 Meter große Verteidiger einen Vertrauensvorschuss vom Verein erhalten. Ob das ein Argument für einen Verbleib am Hünting ist, wird sich noch herausstellen, da sein Vertrag zum Saisonende ausläuft. Die Vertragsverlängerung hat aber – Stand jetzt – nicht seine Priorität: „Meine sportliche Zukunft ist aktuell noch offen. Der Fokus liegt klar auf den verbleibenden Spielen. Natürlich ist es mein Ziel, die nächsten Schritte im Profifußball zu gehen, und ich fühle mich bereit dafür. Dennoch liegt mein voller Fokus aktuell auf dem Verein. Entscheidend ist, dass wir gemeinsam Punkte holen und die Saison erfolgreich zu Ende bringen“, erklärt Donner und fügt hinzu, dass er eine Entscheidung treffen werde, die für ihn am besten sei.
Für die Schwatten gilt es am Samstag (7. März, 14 Uhr) das wohl härteste Brett der Liga zu bohren: Spitzenreiter Fortuna Köln. Angesichts der Vorwoche ist Donners Einstellung klar: „Wir können selbstbewusst auftreten und mit breiter Brust in die Partie gehen.“ Angesichts dessen, dass die Fortuna zuletzt am dritten Spieltag den Dreier abgeben hat, gleicht ein Sieg für den 1. FC Bocholt einer Herkulesaufgabe.
____
____
