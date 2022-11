Paul Becker tritt beim FV Bad Honnef zurück Landesliga, Staffel 1: Der Tabellenletzte hat plötzlich keinen Trainer mehr - Paul Becker tritt zurück. Becker spricht von Verhaltensweisen, die er nicht mehr akzeptieren kann.

Becker hatte erst zu Saisonbeginn das Ruder beim HFV übernommen, zuvor war der 57-Jährige sportlicher Leiter beim VfB Linz im Rheinland-Verband. In der Liga kam Bad Honnef von Beginn an nicht so richtig in Fahrt. Einer 0:6-Pleite gegen die SpVg Porz folgte ein 1:1 gegen Abstiegskonkurrent SV Wachtberg, das immerhin zeigte, dass die Mannschaft der Herausforderung Abstiegskampf gewachsen sein kann. Direkt danach setzte es aber eine 0:7-Niederlage gegen den SC Rheinbach, die abermals unterstrich, wo das Limit des Teams liegt. Den bisher einzigen Saisonsieg gab es gegen den Vorletzten SV Altenberg mit 3:1. Drei extrem wichtige Punkte, um weiter im Geschäft zu bleiben. In den sechs nachfolgenden Spielen reichte es dann nur noch zu einem weiteren Punkt.

Starke Pokalsaison

Ein wahrer Lichtblick war der Pokallauf im Kreispokal Sieg. Dort spazierte der HFV ins Halbfinale, warf Landesligist FSV Neunkirchen-Seelscheid raus und scheiterte erst im Finale an Mittelrheinliga-Topteam FC Hennef. So sicherte Beckers Team die Qualifikation für den Mittelrheinpokal, wo nach dem 0:1 gegen Mittelrheinligist Blau-Weiß Friesdorf nach der ersten Runde Schluss war.

"Kann bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr akzeptieren"