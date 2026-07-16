Paukenschlag: Wenzenbach demütigt den FC Amberg Alex Freitag und Nico Sturm sind nicht zu halten: Der SVW feiert bei seiner Landesliga-Premiere einen satten 5:1-Heimsieg von Florian Würthele · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser

Zwei Tore und ein Assist: Wenzenbachs Alexander Freitag lieferte einen tollen Auftritt ab. – Foto: Florian Würthele

Nein, damit war nicht zu rechnen. Vor allem in dieser Deutlichkeit nicht. Besser hätte das erste Landesligaspiel der Vereinsgeschichte für den SV Wenzenbach nicht laufen können. Die Mannschaft von Trainer Sepp Schuderer feierte am Donnerstagabend vor rund 450 Zuschauern einen 5:1 (2:0)-Heimsieg gegen den aufgerüsteten FC Amberg. Alexander Freitag traf in der ersten Halbzeit doppelt. Getoppt wurde dies sogar noch von Nico Sturm. Der nicht zu haltende Tempostürmer erzielte nach dem Seitenwechsel einen lupenreinen Hattrick.



„Die Jungs machen mir fast ein bisschen Angst, so wie sie heute Fußball gespielt haben und wie sie den FC Amberg als Mitaufsteiger über 90 Minuten dominiert haben. Das war eine sehr gute Vorstellung. Dass wir schon so weit sind, hatte ich mir nicht gedacht. Ein großes Kompliment an die gesamte Truppe. Für mich selbst ist es natürlich eine tolle Sache, wenn ich als Trainer neu herkomme und einen solchen Einstand habe. Das macht natürlich schon Spaß. Die Jungs ziehen voll mit. So kann es weitergehen“, ließ SV-Übungsleiter Schuderer seiner Freude nach dem Abpfiff freien Lauf.



Schuderer wartete mit einer Überraschung in der Startelf auf: Er ließ Jonas Grünauer – ihn hatte er zu Beginn der Vorbereitung aus der zweiten Mannschaft hochgezogen – von Anfang an ran. Dagegen fand keiner der externen Neuzugänge den Weg in die Startformation. Auf Amberger Seite standen hingegen gleich fünf Sommerneuzugänge in der Startelf. Von der ersten Minute an versuchte die Heimelf, Druck zu entfachen und dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Die Gäste taten sich schwer, ins Spiel zu finden. Sie hatten nach 70 Sekunden gleich mal Glück, dass Nico Sturm das lange Toreck verpasste.





Exakt 21 Minuten und 35 Sekunden dauerte es bis zum ersten Landesliga-Tor der Wenzenbacher Vereinsgeschichte. Die Amberger Verteidiger kamen nicht hinterher und mussten mit ansehen, wie Alexander Freitag Meter machte und Keeper Peterson vom linken Fünftmeter-Eck überwand. Kurz vor dem Pausenpfiff stach der Ex-Profi erneut zu. Nach einem Querpass des stets agilen Sturm hatte er leichtes Spiel (42.). Amberg wurde nur vereinzelt gefährlich. Kapitän Mario Schmien kam dreimal zum Kopfball (21., 39., 41.). Ein klares Chancenplus verzeichneten aber die Hausherren.



Ähnliches Bild nach der Pause: Die heimische Elf wirkte gedankenschneller und spritziger, strahlte mehr Torgefahr aus. Nach wie vor hatte die Gastmannschaft große Probleme mit dem Tempo der Wenzenbacher Stürmer. Auch in die zweite Hälfte erwischte der Gast einen unglücklichen Start. Das 3:0 von Nico Sturm (52.) ging erneut zu einfach aus Amberger Sicht. Gabriel Novakovic hatte eingeleitet, Stephan Sturm quergelegt. Und Nico Sturm war auch in der Folge einfach nicht zu halten. Mit einem Doppelschlag in der 70. und 71. Minute schnürte der Ausnahmestürmer einen lupenreinen Hattrick. Und sorgte für die Entscheidung. Den Ambergern musste man zugutehalten, dass sie weitermachten. Der eingewechselte Jamario Carswell erzielte den Ehrentreffer zum 5:1-Endstand (77.).