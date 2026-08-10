Paukenschlag vor Saisonstart: Trainertrennung beim Bezirksligisten Die Spvgg Satteldorf und Coach Ralf Wacker beenden ihre Zusammenarbeit vorzeitig. von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jacqueline Maier

Kurz vor dem Start in die neue Bezirksliga-Saison zieht die SpVgg Gröningen-Satteldorf Konsequenzen aus der sportlichen Entwicklung der vergangenen Wochen. Der Landesliga-Absteiger hat sich vorzeitig von Cheftrainer Ralf Wacker und Co-Trainer Stefan Lindenthal getrennt. Nach nur rund sechs Monaten endet damit die Zusammenarbeit. Bis zur Winterpause übernimmt zunächst eine interne Lösung.

Entwicklung bereitet Verantwortlichen Sorgen Als Grund für die Trennung nennt die SpVgg die anhaltende sportliche Negativentwicklung. Die Verantwortlichen sehen dadurch eine positive Entwicklung und eine optimistische Stimmung mit Blick auf die bevorstehende Saison sowie die gesteckten Ziele gefährdet. Die Entscheidung fällt zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt: Noch bevor die neue Bezirksliga-Spielzeit richtig begonnen hat, nimmt Satteldorf einen Wechsel auf der Trainerposition vor. Nach dem Abstieg aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, soll die Mannschaft in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall wieder in die Erfolgsspur finden.

Wacker führte Satteldorf noch in die Relegation Wacker und Lindenthal hatten ihre Aufgaben erst in der Winterpause der vergangenen Saison übernommen. Damals befand sich Satteldorf auf einem direkten Abstiegsplatz und steckte tief im Kampf um den Landesliga-Verbleib. Unter dem neuen Trainerduo stabilisierte sich die Mannschaft und schaffte noch den Sprung auf den Relegationsplatz. Der endgültige Klassenerhalt gelang anschließend jedoch nicht. Trotz des Abstiegs würdigte der Verein ausdrücklich die Arbeit der beiden Trainer und bedankte sich für deren Loyalität sowie das gewissenhafte und engagierte Wirken.