Paukenschlag vor Derby: Wolfskehlen-Trainer verkündet Abschied

Riedstadt. Auf dem Rasen läuft es in dieser Saison so gar nicht für den TSV Wolfskehlen. Der Kreisoberligist hat 15 seiner 16 Saisonspiele verloren, steht abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Klassenerhalt? Wird wahrscheinlich zur Mission impossible. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, verliert der TSV in der nahenden Winterpause auch noch einen Teil seines Trainer-Duos. Pascal Bender schmeißt als Spielertrainer hin.