Paukenschlag vor dem Saisonstart: Rückzug aus der Landesliga

Damit endet das Landesliga-Kapitel in Ummendorf nach sieben Spielzeiten. In der vergangenen Saison kam der USV in der Nord-Staffel auf Tabellenplatz sechs ins Ziel. Im Sommer allerdings verzeichnete der Verein aus der Börde viele Abgänge. Auch ein Trainerengagement endete nach kurzer Zeit wieder. Auf FuPa-Anfrage gab es am Freitagvormittag zunächst keine Antwort aus dem Verein.

Durch den Rückzug des Ummendorfer SV steht der erste Absteiger in der LOTTO-Landesliga Nord fest. Gleichzeitig verliert der USV sein Landesklasse-Startrecht für die neue Saison. So gibt es die Spielordnung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt unter Paragraf § 25, Punkt 7 vor: "Zieht ein Verein seine Mannschaft aus der Verbandsliga, Landesliga oder Landesklasse zurück, ist diese der erste Absteiger aus der entsprechenden Liga. Der Verein verliert das Recht, im darauffolgenden Spieljahr auf Landesebene zu spielen. Diese Mannschaft ist vom zuständigen KFV/SFV in den Spielbetrieb auf Kreisebene einzuordnen."