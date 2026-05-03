Paukenschlag vor BAK-Spiel: Neuer (alter) Trainer bei Croatia

Sensationelle Wende bei S.D. Croatia Berlin: Nach der Trennung Ende September übernimmt Ayhan Bilek wieder das Traineramt beim Oberligisten. Der Verein reagiert damit auf die anhaltende sportliche Krise in der NOFV-Oberliga.

Nun folgt die überraschende Kehrtwende: Bilek, der den Klub erst 2025 zur Berliner Meisterschaft und zum Aufstieg in die Oberliga geführt hatte, kehrt zurück – offenbar in der Hoffnung, an alte Erfolge anzuknüpfen und die Mannschaft zu stabilisieren.

Croatia und Bilek hatten sich nach der 0:3-Heimniederlage gegen FSV Optik Rathenow Ende September einvernehmlich getrennt. Zu diesem Zeitpunkt steckte das Team tief im Abstiegskampf, die Verantwortlichen sprachen von einem notwendigen personellen Schnitt.

Zwischenlösungen auf der Bank bringen nicht die Wende

Zwischenzeitlich hatten Teammanager Igor Caktas, Ex-Spieler Ivica Vukadin und Co-Trainer Christian Berg die sportliche Leitung übernommen. Dann kam Mario Jurcevic. Vor dem Spiel gegen den BAK platzt dann die Bombe: Der alte Trainer ist auch der neue.

Die sportliche Lage geht Richtung Berlin-Liga. Neben durchwachsenen Leistungen hatte Croatia auch mit personellen Problemen zu kämpfen, darunter viele Verletzungs-Ausfälle. Dennoch betonte der Verein immer wieder, dass die Verantwortung bei der gesamten Mannschaft liege.

Mit der Rückkehr von Bilek setzt Croatia nun auf den Mann, der ihn einst zurück auf die überregionale Fußball-Landkarte geführt hat.

Ayhan Bilek

SD Croatia

NOFV-Oberliga Nord

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