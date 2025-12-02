Paukenschlag: VfR Murrhardt und Trainerduo gehen sofort getrennte Wege

Einen sofortigen Trainerwechsel gibt es beim VfR Murrhardt, der in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall spielt und zuletzt einen 9:4-Erfolg beim FC Viktoria Backnang gefeiert hat. Das teilt der Verein dazu mit:

"Der VfR Murrhardt teilt mit, dass die Zusammenarbeit mit den Trainern Markus Gentner und Tom Schöffler im gegenseitigen Einvernehmen beendet wurde. Beide Seiten sind nach Gesprächen zu der Einschätzung gelangt, dass eine Fortführung der Zusammenarbeit nicht zielführend wäre.

Für das letzte Spiel vor der Winterpause übernimmt ein Interimsteam bestehend aus Jan Niklas Schommer, Maurice Krawtschuk und Rene Kasubke die Betreuung der aktiven Mannschaft. In der Winterpause wird der Verein die weiteren Schritte hinsichtlich der Neubesetzung der Trainerposition prüfen.