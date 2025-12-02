Paukenschlag: VfR Murrhardt und Trainerduo gehen sofort getrennte Wege

Einen sofortigen Trainerwechsel gibt es beim VfR Murrhardt, der in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall spielt und zuletzt einen 9:4-Erfolg beim FC Viktoria Backnang gefeiert hat. Das teilt der Verein dazu mit:
"Der VfR Murrhardt teilt mit, dass die Zusammenarbeit mit den Trainern Markus Gentner und Tom Schöffler im gegenseitigen Einvernehmen beendet wurde. Beide Seiten sind nach Gesprächen zu der Einschätzung gelangt, dass eine Fortführung der Zusammenarbeit nicht zielführend wäre.
Für das letzte Spiel vor der Winterpause übernimmt ein Interimsteam bestehend aus Jan Niklas Schommer, Maurice Krawtschuk und Rene Kasubke die Betreuung der aktiven Mannschaft. In der Winterpause wird der Verein die weiteren Schritte hinsichtlich der Neubesetzung der Trainerposition prüfen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft des VfR Murrhardt"
So sieht die Tabelle der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall aus:
1. FC Welzheim 14 12-0-2 56:19 36
2. Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 13 9-1-3 41:15 28
3. VfR Murrhardt 14 9-1-4 47:23 28
4. SV Steinbach 14 8-3-3 44:26 27
5. TSC Murrhardt 13 8-2-3 35:32 26
6. FSV Weiler zum Stein 13 7-0-6 31:29 21
7. SV Allmersbach II 14 6-2-6 49:37 20
8. TSV Sulzbach-Laufen 13 5-2-6 32:35 17
9. FV Sulzbach/Murr 14 4-3-7 39:41 15
10. Großer Alexander Backnang 14 4-3-7 37:48 15
11. SK Fichtenberg 11 3-3-5 19:25 12
12. SGM Erbstetten/TSG Backnang II 13 3-3-7 28:51 12
13. FC Viktoria Backnang 13 3-1-9 37:55 10
14. SV Unterweissach II 14 3-1-10 25:65 10
15. SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 13 2-3-8 28:47 9
16. VfL Winterbach II zg. 0 0-0-0 0:0 0
So geht es weiter:
16. Spieltag
So., 07.12.25 12:15 Uhr SV Unterweissach II - FC Welzheim
So., 07.12.25 14:00 Uhr TSV Sulzbach-Laufen - SV Allmersbach II
So., 07.12.25 14:00 Uhr FC Viktoria Backnang - SGM Erbstetten/TSG Backnang II
So., 07.12.25 14:00 Uhr SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg - VfR Murrhardt
So., 07.12.25 14:00 Uhr TSC Murrhardt - FV Sulzbach/Murr
So., 07.12.25 14:00 Uhr Spvgg Kleinaspach/Allmersbach - SK Fichtenberg
So., 07.12.25 14:00 Uhr FSV Weiler zum Stein - SV Steinbach