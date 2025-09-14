Paukenschlag: VfR Heilbronn trennt sich sofort von Trainer Markus Lang

In der Verbandsliga Württemberg gibt es eine Trainertrennung. Hier sind die Infos des VfR Heilbronn dazu:

Der VfR Heilbronn und Markus Lang gehen ab sofort getrennte Wege. Nach gemeinsamer Analyse der sportlichen Situation hat der Verein diese Entscheidung getroffen.

Die Betreuung der Mannschaft übernimmt vorerst das bestehende Trainerteam. Über die Nachfolgeregelung informieren wir euch zeitnah.

Wir bedanken uns herzlich bei Markus für sein Engagement und seine Arbeit in Heilbronn und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!

+++

So sieht die Tabelle in der Verbandsliga vor dem Sonntagspiel aus:

1. Young Boys Reutlingen 6 6-0-0 19:10 18

2. FC Holzhausen 6 5-1-0 16:3 16

3. TSV Berg 7 5-0-2 21:7 15

4. TSV Oberensingen 7 4-0-3 16:11 12

5. SV Fellbach (Ab) 6 4-0-2 18:14 12

6. Sportfreunde Dorfmerkingen 7 3-1-3 17:12 10

7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 6 3-1-2 9:7 10

8. Sportfreunde Schwäbisch Hall 7 3-1-3 13:17 10

9. FC Rottenburg (Auf) 6 3-0-3 11:11 9

10. SSV Ehingen-Süd 7 2-2-3 12:14 8

11. FSV Waiblingen (Auf) 6 2-1-3 11:11 7

12. TSG Tübingen 7 2-1-4 7:16 7

13. TSV Weilimdorf (Auf) 7 2-0-5 18:25 6

14. VfB Friedrichshafen (Auf) 6 2-0-4 10:18 6

15. VfR Heilbronn 6 1-2-3 10:12 5

16. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 6 1-1-4 6:13 4

17. FC Esslingen 7 1-1-5 12:25 4

+++

So geht es in der Verbandsliga weiter:

8. Spieltag

Fr., 19.09.25 19:00 Uhr TSV Oberensingen - SV Fellbach

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Rottenburg

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Weilimdorf

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfR Heilbronn

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SSV Ehingen-Süd

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - Young Boys Reutlingen

So., 21.09.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Berg



9. Spieltag

Sa., 27.09.25 14:00 Uhr VfR Heilbronn - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 27.09.25 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr TSV Berg - FC Holzhausen

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr FC Esslingen - TSG Tübingen

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - VfB Friedrichshafen

So., 28.09.25 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FSV Waiblingen



10. Spieltag

Do., 02.10.25 19:30 Uhr FSV Waiblingen - TSV Weilimdorf

Do., 02.10.25 20:00 Uhr TSV Oberensingen - VfR Heilbronn

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr FC Holzhausen - SSV Ehingen-Süd

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SV Fellbach

Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Esslingen

Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Berg

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FC Rottenburg

So., 05.10.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Young Boys Reutlingen