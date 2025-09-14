Paukenschlag: VfR Heilbronn trennt sich sofort von Trainer Markus Lang

In der Verbandsliga Württemberg gibt es eine Trainertrennung. Hier sind die Infos des VfR Heilbronn dazu:
VfR Heilbronn trennt sich von Cheftrainer Markus Lang
Der VfR Heilbronn und Markus Lang gehen ab sofort getrennte Wege. Nach gemeinsamer Analyse der sportlichen Situation hat der Verein diese Entscheidung getroffen.
Wir bedanken uns herzlich bei Markus für sein Engagement und seine Arbeit in Heilbronn und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!
Die Betreuung der Mannschaft übernimmt vorerst das bestehende Trainerteam. Über die Nachfolgeregelung informieren wir euch zeitnah.
+++
So sieht die Tabelle in der Verbandsliga vor dem Sonntagspiel aus:
1. Young Boys Reutlingen 6 6-0-0 19:10 18
2. FC Holzhausen 6 5-1-0 16:3 16
3. TSV Berg 7 5-0-2 21:7 15
4. TSV Oberensingen 7 4-0-3 16:11 12
5. SV Fellbach (Ab) 6 4-0-2 18:14 12
6. Sportfreunde Dorfmerkingen 7 3-1-3 17:12 10
7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 6 3-1-2 9:7 10
8. Sportfreunde Schwäbisch Hall 7 3-1-3 13:17 10
9. FC Rottenburg (Auf) 6 3-0-3 11:11 9
10. SSV Ehingen-Süd 7 2-2-3 12:14 8
11. FSV Waiblingen (Auf) 6 2-1-3 11:11 7
12. TSG Tübingen 7 2-1-4 7:16 7
13. TSV Weilimdorf (Auf) 7 2-0-5 18:25 6
14. VfB Friedrichshafen (Auf) 6 2-0-4 10:18 6
15. VfR Heilbronn 6 1-2-3 10:12 5
16. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 6 1-1-4 6:13 4
17. FC Esslingen 7 1-1-5 12:25 4
+++
So geht es in der Verbandsliga weiter:
8. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr TSV Oberensingen - SV Fellbach
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Rottenburg
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Weilimdorf
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfR Heilbronn
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SSV Ehingen-Süd
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - Young Boys Reutlingen
So., 21.09.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Berg
9. Spieltag
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr VfR Heilbronn - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 27.09.25 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 27.09.25 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 27.09.25 15:30 Uhr TSV Berg - FC Holzhausen
Sa., 27.09.25 15:30 Uhr FC Esslingen - TSG Tübingen
Sa., 27.09.25 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen
Sa., 27.09.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - VfB Friedrichshafen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FSV Waiblingen
10. Spieltag
Do., 02.10.25 19:30 Uhr FSV Waiblingen - TSV Weilimdorf
Do., 02.10.25 20:00 Uhr TSV Oberensingen - VfR Heilbronn
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr FC Holzhausen - SSV Ehingen-Süd
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SV Fellbach
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Esslingen
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Berg
Sa., 04.10.25 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FC Rottenburg
So., 05.10.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Young Boys Reutlingen