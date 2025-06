Paukenschlag: VfB Weiden meldet sich vom Spielbetrieb ab

Vor fünfeinhalb Jahren war der VfB Weiden am Tiefpunkt angelangt, meldete seine Mannschaft vom Spielbetrieb ab und verschwand quasi völlig in der Versenkung. In der Saison 2022/23 gelang das Comeback und zum Ende der zurückliegenden Saison feierte man gar den Wiederaufstieg in die A-Klasse. Die Anfang Mai vorherrschende grenzenlose Freude ist nun völlig überraschend für die Öffentlichkeit einer totalen Ernüchterung gewichen. Sechs Wochen vor Beginn der neuen Spielzeit hat sich der Verein aus dem Westen der Max-Reger-Stadt ohne Vorwarnung vom aktiven Spielbetrieb abgemeldet. Über die Hintergründe herrscht aktuell noch Unklarheit.

Mitte Juni ist auf dem am Sportplatz „Zur Waldrast“ von einer vorherrschende Euphorie nichts mehr zu merken, ein Termin zum Trainingsauftakt und das für eine Etage höher ausgegebene Saisonziel Klassenerhalt – man wurde in die A-Klasse Nord eingruppiert – spielen keine Rolle mehr. Der VfB zog sich aus dem aktiven Spielbetrieb zurück, wie der Spielleiter des Fußballkreises Amberg/Weiden Albert Kellner gegenüber den Oberpfalz-Medien erklärte. Wie anfangs bereits erwähnt, ist es ja nicht das erste Mal, dass die Elf vom Pressather Wald eine Mannschaft abgemeldet. Damals, vor fünfeinhalb Jahren, sorgten große Personalprobleme im Verein für das Aus. Wie Vorsitzender Stephan Gollwitzer erzählte, wollte man sich fortan auf den Neuaufbau konzentrieren, was scheinbar – zumindest kurzzeitig – auch gelang. Warum der VfB sich nun aber erneut aus dem Fußballgeschehen zurückzieht, ist aktuell noch nicht erklärbar.



Auch Kreisvorsitzender Albert Kellner sind die Hintergründe nicht bekannt. Spekuliert wird, dass der Hauptgrund für die Abmeldung aus dem aktiven Spielbetrieb – so wird in Fußballerkreisen in Weiden und Umgebung geredet – wohl unterschiedliche Auffassungen innerhalb des VfB wäre. Zu den verbreiteten Gerüchten hat sich von Vereinsseite bislang niemand geäußert, auch Vorsitzender Stephan Gollwitzer war auf Nachfrage für FuPa nicht erreichbar. Anzeichen, dass das „Schiff VfB“ erneut untergehen würde, zeigte die Tatsache, dass sich mit Massimo Mazzullo, Dennis und Julian Würdinger drei Leistungsträger in Richtung SpVgg Pirk verabschiedet haben. Die übrigen Spieler des VfB-Kaders werden sich wohl benachbarten Vereinen anschließen.



Für die Fußballer des VfB ist ist der Rückzug aus der A-Klasse aus sportlicher Sicht sicherlich bedauerlich, Auswirkungen für jeden wechselwilligen Akteur hat das Aus jedoch nicht. Wie Albert Kellner erklärt, könne ein jeder ohne Probleme den Verein wechseln, die sonst übliche Ausbildungs- oder Förderungsentschädigung muss vom aufnehmenden Verein jedoch nicht entrichtet werden. „Ein Fußballer muss ja irgendwo spielen dürfen oder können“, erklärt der Kreisvorsitzende gegenüber den Oberpfalz-Medien. Weil die Relegation schon abgeschlossen sei, spiele in der nahenden Spielzeit 2025/26 nun ein Team weniger in der A-Klasse, die Spielklasse würde also nicht aufgefüllt werden, so der Fußballchef des Spielkreises.