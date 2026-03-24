Paukenschlag: VfB Stuttgart stellt Trainer sofort frei

Heiko Gerber soll auch weiterhin für den VfB tätig sein, seine künftige Rolle wird in den kommenden Wochen definiert.

Als Spieler absolvierte Heiko Gerber von 1999 bis 2007 insgesamt 174 Pflichtspiele im Trikot mit dem Brustring. Von 2010 bis 2023 arbeitete er im Nachwuchsleistungszentrum des VfB und betreute in dieser Zeit als Trainer und Co-Trainer Leistungsteams von der U16 bis zur U21.

General Manager VfB Frauenfußball Sascha Glass: „Wir danken Heiko für seine Arbeit in den vergangenen Jahren. Er hat als Trainer die Entwicklung des Frauenfußballs beim VfB mitgeprägt und sich in einem besonderen Maße mit dem Club und unserem Weg identifiziert. Dennoch sind wir nach vielen und intensiven Gesprächen und Analysen sowie der Formkurve der letzten Monate nun zu dem Entschluss gekommen, dass die Entscheidung sowie der Zeitpunkt, Heiko von seinen Aufgaben zu entbinden, erforderlich sind, um einen neuen Input zu geben, in den ausstehenden Spielen alle Kräfte mobilisieren zu können und die für den Aufstieg notwendigen Ergebnisse zu erzielen. Es tut mir persönlich sehr leid. Bezüglich der Nachfolge von Heiko werden wir zeitnah eine Entscheidung treffen und diese entsprechend verkünden.“

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