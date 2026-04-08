Paukenschlag: Verbandsligist trennt sich sofort vom Trainer

– Foto: Timo Babic

Die sportliche Krise beim Güstrower SC 09 hat ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. In einer Phase, in der der Verbleib in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern am seidenen Faden hängt, hat die Vereinsführung heute die Reißleine gezogen. Wie der FC Anker Wismar in einer Pressemitteilung bestätigt, wurde der bisherige Trainer mit sofortiger Wirkung freigestellt. Mit lediglich sechs mageren Punkten aus 18 absolvierten Partien steht der Klub mit dem Rücken zur Wand.

Der Verein teilte dazu in einer Pressemitteilung mit: "Der Güstrower SC 09 hat sich dazu entschieden, Cheftrainer Jörg Rutkowski mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Trainer der ersten Männermannschaft zu entbinden." Diese Worte markieren das Ende einer Zusammenarbeit, die in der laufenden Spielzeit nie die notwendige Dynamik entfalten konnte, um den Absturz in den Tabellenkeller zu verhindern.

Ein Abschied voller menschlicher Größe

Trotz der sportlichen Misere zeigte sich die menschliche Verbundenheit zwischen dem Trainer und seinem Team bis zum letzten Moment. Jörg Rutkowski wich der Situation nicht aus. Er suchte die direkte Konfrontation mit der Mannschaft, die er so lange angeführt hatte. Wie der Verein betont, hat er sich noch am selben Abend persönlich von der Mannschaft verabschiedet. In der Pressemitteilung wird diese emotionale Komponente besonders hervorgehoben: "Wir schätzen Jörg Rutkowski nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch sehr und wünschen ihm für seine private wie auch sportliche Zukunft alles erdenklich Gute."

Die strategische Neuausrichtung des Klubs

Der Blick der Verantwortlichen richtet sich nun jedoch zwangsläufig nach vorne. Der Klassenerhalt scheint bei der aktuellen Punkteausbeute schwierig, weshalb der Verein nun die langfristige Entwicklung priorisiert. In der offiziellen Stellungnahme heißt es dazu: "Mit Blick auf die kommende Saison hat sich der Verein dazu entschieden, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen, um frühzeitig die sportlichen Weichen für die zukünftige Entwicklung der Mannschaft zu stellen." Es geht um ein Fundament, das den Verein langfristig wieder in ruhigere Fahrwasser führen soll. Der Klub stellt klar: "Der Güstrower SC 09 stellt die Position des Trainers der ersten Männermannschaft neu auf."

Die Suche nach einem Nachfolger

Die Zeit drängt, denn die Vakanz auf der Trainerbank soll nur von kurzer Dauer sein. Die Vereinsführung ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst und agiert unter Hochdruck. Man lässt keinen Zweifel daran, dass die Lösung bereits in Reichweite ist. Der Verein lässt dazu verlauten: "Der Güstrower SC 09 arbeitet bereits intensiv an einer Nachfolgelösung. Die Vorstellung des neuen Cheftrainers ist spätestens im Laufe der kommenden Woche vorgesehen." Wer das Erbe antreten wird, bleibt vorerst ein Geheimnis, doch die Erwartungen sind angesichts der prekären Lage immens. Ein neuer Impuls soll das Unmögliche vielleicht doch noch möglich machen.