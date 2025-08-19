Alexander Schmidt ist nicht mehr Trainer bei Bayernligist TSV Landsberg. – Foto: IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Paukenschlag – TSV Landsberg feuert Trainer Alex Schmidt auf Tabellenplatz zwei Nach einem Jahr im Amt Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd TSV Landsb. Alexander Schmidt

Das ist eine Überraschung. Alexander Schmidt ist nicht mehr Trainer des TSV Landsberg. Das hat der Klub am Dienstagmorgen bekanntgegeben.

München/Landsberg – Bayernligist TSV Landsberg hat am Dienstagmorgen völlig überraschend die Trennung von Trainer Alexander Schmidt bekanntgegeben. Der ehemalige Trainer von 1860 München war vor beinahe genau einem Jahr am 18. August 2024 am Lech vorgestellt worden. Wie der Verein in seiner Pressemitteilung bekannt gab, stehe der TSV vor „erheblichen strukturellen, organisatorischen und finanziellen Herausforderungen“. Nico Held, Finanzvorstand und Abteilungsleiter in Landsberg, meldet sich ausführlich zu Wort und kritisiert den 56-Jährigen.

Alexander Schmidt hat sich laut TSV Landsberg nicht an die Bedingungen im Amateurfußball angepasst „Ich habe Alexander Schmidt vor über einem Jahr nach Landsberg geholt, mit einer klaren Mission und großen Ambitionen. Trotz seiner unbestrittenen fußballerischen Fachkenntnisse und seiner Erfahrung aus dem Profibereich ist es Alexander Schmidt nicht gelungen, sich auf die besonderen Rahmenbedingungen des gehobenen Amateurfußballs in der Bayernliga Süd einzustellen“, wird Held in der Klubmitteilung zitiert. „Während er aus seiner Vergangenheit, Strukturen und Abläufe des Profifußballs gewohnt war, herrschen in Landsberg andere finanzielle und strukturelle Voraussetzungen: Unsere Spieler gehen tagsüber ihrem Beruf nach und stehen abends im Training – entsprechend anders muss auch die Trainingssteuerung und Ansprache erfolgen.“