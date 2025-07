Paukenschlag: Trainerwechsel in Dumba kurz vor Saisonbeginn

Das kommt überraschend: Nord-Kreisligist SC Kirchenthumbach hat sich knapp eine Woche vor Saisonbeginn in der Kreisliga Nord Amberg/Weiden, Gegner ist der TSV Eslarn, von dem erst im Juni verpflichteten Chefcoach Tobias Forster getrennt. Ein kurzes Intermezzo also für den 43-Jährigen in „Dumba“. „Wir haben jetzt die Vorbereitung zusammen absolviert und in der Zeit festgestellt, dass es halt nicht das erhoffte Match ist, wovon wir ausgegangen sind“, erklärte Sportlicher Leiter Marcel Lohner (29) gegenüber den Oberpfalz-Medien.

Trotz des sicherlich nicht unbedingt günstigen Zeitpunkts – so kurz vor dem Auftakt in die neue Spielzeit – steht Lohner hinter der Entlassung, glaubt er doch, dass es für beide Seiten die richtige Entscheidung gewesen wäre, so der 29-Jährige Spartenleiter. Tobias Forster hingegen wollte sich auf Nachfrage von den Oberpfalz-Medien noch nicht zum frühen Ende seines Engagements beim SCK äußern, er selbst wolle und müsse seine Ablösung einmal verarbeiten.



Wechselnde, zum Teil unbefriedigende Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen sollen laut Lohner nicht alleine der Grund für den für die Öffentlichkeit doch überraschenden Wechsel des Mannes an der Seitenlinie sein: „Es war das Gesamtspiel. Mit Sicherheit spielen da verschiedene Komponenten rein, auch die Mannschaft, und der Verein allgemein“, so der Fußballboss. Auch böses Blut oder einen bestimmten Vorfall habe es nicht gegeben.



Da die Verantwortlichen natürlich in der Kürze der Zeit nun keinen neuen Trainer von Extern aus dem Hut zaubern können, springt wie in der letzten Saison ein alter Bekannter in die Bresche, der schon in der letzten Spielzeit nach der Trennung von Turan Bafra als Interimslösung aushalf. Andreas Freiberger holte mit dem abstiegsgefährdeten SCK in der Kreisliga Nord vier Siege und fünf Remis, um über den Umweg der Relegation am Ende mit den Seinen den Klassenerhalt einzutüten. Nun soll er nicht als Übergangslösung dienen, das Engagement ist längerfristig geplant. „Wir haben da volles Vertrauen in ihn, dass er auch das jetzt trotz der kurzen Vorbereitung, die er noch mit der Mannschaft hat, auch stemmen wird“, erläuterte Lohner, für den der Klassenerhalt unverändert das oberste Gebot darstellt.