Paukenschlag: Trainerwechsel in der Landesliga

Beim BSC Fortuna Glienicke, der in der Landesliga Nord den 13. Tabellenplatz einnimmt, gibt es einen Trainerwechsel. Das teilt der Verein auf Instagram dazu mit:
𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝘄𝗲𝗰𝗵𝘀𝗲𝗹 𝗯𝗲𝗶 𝗱𝗲𝗻 𝟭. 𝗛𝗲𝗿𝗿𝗲n
Nach einer intensiven Analyse der aktuellen sportlichen Lage der 1. Herren hat der BSC Fortuna Glienicke die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit mit Trainer Jamill Mavula zu beenden.
Wir bedanken uns bei Jamill für seinen Einsatz und die Arbeit mit der Mannschaft und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute, sowohl sportlich als auch persönlich!
Neuer Trainer des Landesliga-Teams wird Christian Städing. Wir freuen uns, mit ihm einen erfahrenen Trainer für unser Team gewonnen zu haben.
So sieht die Tabelle der Landesliga Nord aus:
1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 15 14-1-0 87:19 43
2. Schönower SV 1928 15 9-3-3 39:23 30
3. FSV Bernau 15 9-3-3 38:23 30
4. SG Einheit Zepernick 1925 14 9-2-3 42:23 29
5. SV Falkensee-Finkenkrug 13 9-2-2 37:17 25
6. FC Schwedt 02 14 7-3-4 37:30 21
7. SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 14 6-4-4 43:41 19
8. FV Preussen Eberswalde 15 5-4-6 27:35 19
9. FC 98 Hennigsdorf 14 5-2-7 26:28 17
10. SV Eintracht Alt Ruppin 13 5-1-7 22:31 16
11. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 15 3-5-7 20:30 14
12. SV 1920 Zehdenick (Ab) 15 2-6-7 20:36 12
13. BSC Fortuna Glienicke 14 3-3-8 26:48 12
14. Fortuna Babelsberg (Ab) 15 3-2-10 17:35 11
15. Angermünder FC (Auf) 13 3-1-9 14:49 10
16. SG Bornim 14 0-2-12 18:45 2
