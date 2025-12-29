Paukenschlag: Trainerwechsel in der Landesliga

Beim BSC Fortuna Glienicke, der in der Landesliga Nord den 13. Tabellenplatz einnimmt, gibt es einen Trainerwechsel. Das teilt der Verein auf Instagram dazu mit:

Nach einer intensiven Analyse der aktuellen sportlichen Lage der 1. Herren hat der BSC Fortuna Glienicke die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit mit Trainer Jamill Mavula zu beenden.

Wir bedanken uns bei Jamill für seinen Einsatz und die Arbeit mit der Mannschaft und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute, sowohl sportlich als auch persönlich!

Neuer Trainer des Landesliga-Teams wird Christian Städing. Wir freuen uns, mit ihm einen erfahrenen Trainer für unser Team gewonnen zu haben.