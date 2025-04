Paukenschlag: Trainerwechsel in Bockenau

Bockenau. Mit der 2:3-Niederlage gegen den SC Idar-Oberstein II erlebte die Negativserie des TSV Bockenau am Wochenende ihren vorläufigen Höhepunkt. Acht Spiele in Folge hat der Bezirksliga-Aufsteiger nunmehr verloren und ist auf den vorletzten Tabellenplatz abgesackt. Nun haben die TSV-Verantwortlichen auf die sportliche Talfahrt reagiert und Trainer Dirk Reidenbach freigestellt.

Vor über einem halben Jahr, nämlich am 13. Oktober, hat der TSV letztmals ein Ligaspiel gewonnen. Dem Aufsteiger, der eigentlich auf einem einstelligen Tabellenplatz die Runde beenden wollte, droht jedoch der sofortige Wiederabstieg. "Wir haben in der Rückrunde unsere sportlichen Ziele komplett aus den Augen verloren. So viele Spiele zu verlieren, das ist keiner gewohnt gewesen. Da kommt natürlich auch Unruhe im Umfeld auf, dazu waren Unzufriedenheit in Mannschaft und Trainerteam da", schildert Bockenaus sportlicher Leiter Andreas Klosheim die derzeitige Situation im und um den Verein.

Die letztlich in der Trennung vom Trainer gipfelte, der Bockenau von der B-Klasse in die Bezirksliga geführt und noch im Sommer den zweiten Aufstieg in Serie gefeiert hatte. "Wir haben viel Arbeit in der vergangenen Saison inklusive dreier Relegationsspiele investiert, um aufzusteigen, da wollen wir jetzt auch die Klasse halten. Wir wollen gegen den Abstieg ankämpfen und haben uns daher für einen Neuanfang entschieden. Sportlich ist die Trennung nachvollziehbar, menschlich ist sie uns sehr schwergefallen. Dirk hat hier viele Erfolge gefeiert und Großes geleistet, sein Name wird für immer mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, nämlich dem Durchmarsch in die Bezirksliga verbunden sein. Es ist keine Trennung im Groll", sagt Klosheim.