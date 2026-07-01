Paukenschlag: Trainerwechsel bei Biebrichs U23

Volkan Zer (r.) und Ümit Balikci sind nicht mehr Trainer beim FV Biebrich II. Das Nachfolger-Duo steht bereits fest. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Paukenschlag in der Gruppenliga: Volkan Zer und Ümit Balikci sind nicht mehr Trainer bei der U23 des FV Biebrich. Diese Entscheidung haben die beiden Coaches auf ihren Wunsch hin gemeinsam mit den sportlichen Verantwortlichen, David Schug und Klaus Tobies, am vergangenen Wochenende vollzogen.

"Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Wir sind Volkan und Ümit sehr dankbar für die Erfolge, die sie mit dem Team gefeiert haben. Es gibt keinen Groll", sagt Biebrichs sportlicher Leiter David Schug. Mitte März - damals steckte der Biebricher Unterbau noch mitten im Abstiegskampf - hatten Verein und Trainerteam eigentlich bekanntgegeben, dass sie die Zusammenarbeit auch auf die kommende Saison ausdehnen würden.

Dass es nun anders kommt, hat offenbar zwei Gründe. Zum einen hat der Kraftakt zum Ligaerhalt Spuren hinterlassen. "Das vergangene halbe Jahr hat schon sehr an den Nerven gezehrt. Ich habe nun das Gefühl, dass es von meiner Seite aus nicht mehr besser werden kann", erklärt Volkan Zer. Erst mit einer Serie von fünf Siegen aus den letzten sechs Saisonspielen war der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz geglückt, am Ende schlossen die Biebricher die Saison sogar auf dem achten Platz ab. In der Vorsaison hatten Zer und Balikci die 02er mit dem jüngsten Kader der Liga zur Vizemeisterschaft der Kreisoberliga und über die Relegation zum Aufstieg geführt.

Dass Zer trotz Platz acht aus der Vorsaison nicht die Perspektive sieht, um erneut so abzuschließen, hat wohl auch mit einem Transfersommer zu tun, den Zer als "frustrierend" beschreibt. In dieser Saison tummeln sich gleich sieben Wiesbadener Teams in der Gruppenliga. Als einziger Verein kann der FV Biebrich mit dem Argument Spieler zur U23 locken, bei starken Leistungen noch während der Saison den Sprung in die Verbandsliga zu packen. Theoretisch. Doch das Argument verfängt scheinbar nicht. "Du baust etwas auf, dann werden die besten Spieler Jahr für Jahr weggekauft. Die Jungs von heute haben einfach nicht mehr die Einstellung von früher, primär möglichst hoch spielen zu wollen", sagt Zer. Der auf "super faire Gespräche" mit den sportlichen Verantwortlichen verweist und auf einen neuen Impuls durch seinen Nachfolger hofft, der "nicht so das Frust-Level" habe wie er zurzeit. Zer wolle erst mal den Kopf frei kriegen, sei anschließend offen für "neue Abenteuer", allerdings dann in einer ersten Mannschaft.

Nachfolger zuletzt bei der Spvgg. Igstadt

Seinen Nachfolger haben die Biebricher Verantwortlichen am vergangenen Wochenende gefunden. Tobias Neumann wird zur neuen Runde die Biebricher U23 coachen, gemeinsam mit seinem Co-Trainer Oliver Bär und Betreuer Mustafa Aslan. Bis Sommer hatte Neumann bei der Spvgg. Igstadt gewirkt, mit dem Team vom Wasserturm war ihm zunächst der Aufstieg in die Kreisoberliga und dort dann der Klassenerhalt als bester Aufsteiger geglückt. "Es war aufgrund der Kurzfristigkeit nicht einfach, jemanden zu finden, der sofort loslegen kann, junge Spieler kennt und ein Netzwerk hat. Wir sind glücklich, dass Tobias es macht", sagt David Schug, der in der Jugend mit Neumann noch zusammen beim SV Wehen kickte.