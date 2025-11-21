Paukenschlag: Trainertrio des Bezirksligisten tritt sofort zurück

Das bisherige Trainertrio der SG Oppenweiler-Strümpfelbach, die in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall auf derzeit auf dem siebten Tabellenplatz steht, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Dies teilt der Verein dazu auf seiner Internetseite mit:

Das Trainerteam der SGOS hat die Mannschaft am vergangenen Mittwoch darüber informiert, dass es mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurücktritt. Die Entscheidung beruht auf internen Gründen. Der Verein respektiert diesen Schritt und bedankt sich für die langjährige, erfolgreiche und engagierte Zusammenarbeit. Für den Vorstand war diese Nachricht ein emotionaler Moment, wie er in einem persönlichen Statement deutlich macht:

"Für mich war es eine traurige Nachricht: Stephen Perri, Lucas Röhrle und Leo Pantisano haben der Mannschaft am Mittwoch mitgeteilt, dass sie ihre Traineraufgaben für die 1. Herrenmannschaft der SGOS mit sofortiger Wirkung abgeben wollen. Traurig, weil die drei ein höchst kompetentes Team darstellten. Sie haben immer wieder bewiesen, dass sie Spieler voran bringen können, dass ihre Mannschaft einen couragierten und schlauen Spielstil auf den Platz bringen konnte. Und vor allem auch traurig weil Stephen und Lucas Kinder des Vereins sind und in die Rolle hineingewachsen waren. Jetzt ist es für sie an der Zeit in die Zuschauer-Rolle zurückzutreten. Für die SGOS heißt es nun ein geeignetes Trainerteam zu finden. Bis dahin wird sich die Mannschaft mit seinen erfahrenen Spielern eigenständig auf Vordermann halten und die nächsten Spiele bestreiten. Ich will Stephen, der am längsten im Amt war und vorher schon als Jugendleiter den Verein geprägt hat - aber auch Lucas und Leo ausdrücklich loben und danke sagen für ihren starken Einsatz und damit ganz großen Beitrag für die super erfolgreiche Ära unserer SGOS in den vergangenen Jahren. Wir wünschen Euch das Allerbeste!", sagt Ali Stoppel, Vorsitzender der SGOS.

Mit dem Rücktritt endet eine Ära, die die SGOS sportlich wie menschlich geprägt hat. Stephen Perri führte die SGOS von der Kreisliga B bis in die Landesliga, blieb dem Verein auch nach dem Abstieg treu und legte über viele Jahre hinweg den Grundstein für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Mannschaft. Unter seiner Verantwortung feierte das Team zahlreiche wichtige Erfolge, zeigte attraktiven Fußball und entwickelte sich sowohl spielerisch als auch strukturell spürbar weiter – ein Beitrag, der die Stabilität und den sportlichen Fortschritt der vergangenen Jahre maßgeblich geprägt hat.

Lucas Röhrle, zunächst als Co-Trainer und Videoanalyst gestartet, entwickelte sich in der Landesliga zum gleichberechtigten Trainer an der Seite von Perri. Mit seiner taktischen Expertise und akribischen Arbeitsweise war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass die SGOS auch in der starken Bezirksliga wettbewerbsfähig blieb.

Leonardo Pantisano brachte seit Saisonbeginn frische Ideen ins Trainerteam ein und ergänzte Stephen und Lucas sowohl sportlich als auch menschlich. Sein Engagement half dabei, die Trainingsarbeit zu intensivieren und neue Impulse zu setzen.

Der Verein und die Mannschaft bedankt sich bei allen drei Trainern herzlich für ihren Einsatz, ihre Arbeit und ihre Verbundenheit mit der SGOS. Als Menschen wie als Trainer bleiben sie auf dem Sportplatz jederzeit willkommen.

Interimslösung bis zur Winterpause

Auch wenn der Abschied schwerfällt, bietet dieser Schritt die Möglichkeit, neue Energie und frische Impulse in die Mannschaft zu bringen. Die SGOS wird die Zeit bis zur Rückrunde nutzen, um sich sportlich wie organisatorisch neu aufzustellen.

Für die verbleibenden drei Saisonspiele übernimmt Benedikt Csauth, langjähriger und erfahrener Spieler der SGOS, interimsweise die Verantwortung an der Seitenlinie. Bereits im morgigen Spiel gegen Schornbach wird er das Team betreuen. Parallel dazu beginnt der Verein mit der Suche nach einem neuen Trainerteam für die Rückrunde."