Paukenschlag: Trainer Tim Görner verlässt den FSV Frankfurt

– Foto: Carsten Trebuth

Der Regionalligist FSV Frankfurt und Cheftrainer Tim Görner werden ihre erfolgreiche Zusammenarbeit zum Saisonende beenden. Nach offenen und vertrauensvollen Gesprächen hat sich der 30-Jährige dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu gehen. Der FSV Frankfurt respektiert diese Entscheidung ausdrücklich und ist stolz darauf, einem jungen Trainer über viele Jahre hinweg den Raum für Wachstum und Erfolg gegeben zu haben.

Mit diesem Schritt geht ein gemeinsamer Entwicklungszyklus zu Ende: Tim Görner hat den Verein seit 2016 in unterschiedlichen Funktionen über nahezu ein Jahrzehnt hinweg maßgeblich mitgeprägt. Seit März 2022 verantwortet Görner die erste Mannschaft des FSV Frankfurt und etablierte sich als einer der jüngsten Cheftrainer in den ersten vier deutschen Ligen. In bislang 147 Pflichtspielen an der Seitenlinie des FSV erzielte er einen Punkteschnitt von 1,6 pro Partie, gewann mit dem Team den Hessenpokal 2023 – verbunden mit der Qualifikation für den DFB-Pokal – und stabilisierte die Mannschaft auch in Phasen größerer personeller Umbrüche auf konstant hohem Niveau. Mit dem Erwerb der UEFA-Pro-Lizenz im Januar 2025 unterstrich Görner zudem seinen Anspruch, sich kontinuierlich auf höchstem fachlichem Niveau weiterzuentwickeln.

„Tim hat in den vergangenen Jahren außergewöhnliche Arbeit für den FSV Frankfurt geleistet“, erklärt FSV-Geschäftsführer Robert Lempka. „Er hat in einer schwierigen Phase früh Verantwortung übernommen und der Mannschaft mit seiner klaren Spielidee eine erkennbare sportliche Identität verliehen. Dabei hat er sich fachlich wie persönlich konsequent weiterentwickelt und hat stets unsere volle Unterstützung erhalten. Wir hätten den eingeschlagenen Weg gerne gemeinsam fortgesetzt, respektieren jedoch seinen Wunsch, den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu gehen und eine neue Herausforderung annehmen zu wollen. Der FSV Frankfurt ist dankbar für eine stets vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit und wünscht Tim viel Erfolg für die Zukunft. Tim bleibt ein wichtiger Teil der jüngeren Vereinsgeschichte.“