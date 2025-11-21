Paukenschlag: Trainer, Nachwuchsleiter und Stellvertreter tritt zurück

Beim Brandenburger SC Süd 05, der in der Brandenburgliga auf dem zweiten Tabellenplatz steht, gibt eine Personalentscheidung. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Der BSC Süd 05 verabschiedet heute Florian Braun, der in der vergangenen Woche seine Ämter als stellvertretender Vorsitzender sowie Nachwuchsleiter und Trainer der ersten Herren niedergelegt hat.

Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Projekte angestoßen und erfolgreich umgesetzt – von der Stärkung unseres Nachwuchsbereichs über organisatorische Veränderungen bis hin zu neuen Formaten, Aktionen und einer engeren Verbindung zwischen Mannschaften, Fans und Verein.

Florian hat in den letzten zweieinhalb Jahren entscheidend dazu beigetragen, unseren Verein sportlich, strukturell und menschlich weiterzuentwickeln.

Er prägte in kurzer Zeit durch seine Leidenschaft, seine Verbindlichkeit und sein hohes persönliches Engagement das Gesicht des Vereins mit. Gemeinsam mit vielen Helfern, Trainern, Spielern und unserem Umfeld entstanden Momente und Entwicklungen, die für den Verein von großer Bedeutung waren.

Florian verlässt seine Funktionen mit großem Respekt vor der gemeinsamen Arbeit und mit Dankbarkeit für die intensive Zeit. Er wird alle aktuell laufenden Themen noch geordnet abschließen und dem Verein weiterhin verbunden bleiben.

Der BSC Süd 05 bedankt sich herzlich für seine Arbeit, seinen Einsatz und seinen Beitrag zur positiven Entwicklung der letzten Jahre.

Wir wünschen Florian für seinen weiteren Weg alles Gute – sportlich, beruflich und persönlich.

Danke und auf Wiedersehen Florian!"

