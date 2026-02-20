Paukenschlag: Trainer des Regionalligisten hört zum Saisonende auf

– Foto: Stefan Fiebiger/Lukas Thoms

Michael Braune, Trainer der Regionalligamannschaft: „Liebe Fans und Mitglieder, heute muss ich euch leider mitteilen, dass diese Saison meine letzte als Cheftrainer der Regionalligamannschaft sein wird. Als mir vor 4,5 Jahren das Vertrauen der Verantwortlichen geschenkt wurde, war es mein Ziel, dieses jeden einzelnen Tag zurückzuzahlen. Selbst in schwierigen Zeiten habe ich jederzeit den maximalen Rückhalt in meine Person gespürt. Ich habe es wirklich geliebt jeden Tag ins Seele zu kommen und mein Bestes für meinen Heimatverein zu geben. Trotz dessen ist bei mir in den letzten Monaten der Entschluss gereift, dass ich für meine persönliche Weiterentwicklung ein neues Umfeld benötige. Ich bin froh, dass ich meinen Verein in solch einem guten Zustand verlassen kann. Wir haben eine tolle Mannschaft, super Bedingungen, sehr gute Entscheidungsträger und den besten Präsidenten für diesen Verein. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass der FSV auch in der kommenden Saison in der 4. Liga Deutschlands spielen wird. Diese Chance darf uns alle mit Stolz erfüllen. Ich freue mich auf meine letzten Spiele mit euch! Bis bald im Stadion.“

Dirk Heinze, Präsident des FSV 63: „Natürlich haben wir diese Entscheidung von Micha zu akzeptieren, auch wenn uns die Trennung sehr schwerfallen wird. Die letzten Wochen und Monate waren geprägt von wertschätzenden, vertraulichen und konstruktiven Gesprächen zur Zukunft von Micha und unseres Vereins. Micha hat den FSV 63 und besonders die sportliche Entwicklung über Jahre geprägt. Die Entscheidung, ihm zur Saison 2021/2022 als ehemaliger Spieler und damaliger U19-Trainer die Verantwortung für die Regionalligamannschaft zu übertragen, erwies sich als goldrichtig. Sein unermüdlicher Einsatz auf und neben dem Platz ist außergewöhnlich und hat bisher zu außergewöhnlichen Ergebnissen geführt. Das wollen wir ebenso gemeinsam im Mai mit dem erneuten Klassenerhalt erreichen. Wir sind Micha unheimlich dankbar für die geleistete Arbeit! Ich sehe heute einen stabilen Verein mit klarer sportlicher Ausrichtung. Ich bin mir sicher, dass uns der Übergang und die Nachfolge als Gemeinschaft gelingen wird.“