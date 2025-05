Paukenschlag: Trainer des Landesligisten tritt sofort zurück

Fünf Spieltage sind noch in der Landesliga, Staffel 2, zu absolvieren. Der SC Geislingen steht auf dem achten Tabellenplatz recht gut da. Trotzdem gibt es einen Trainerrücktritt. Benjamin Bilger ist ab sofort kein Coach mehr beim SC. Fast zwei Jahre lang hatte er das Trainerzepter bei den Geislingern in der Hand.

Was ist der Grund? Der 45-Jährige teilt gegenüber FuPa dies mit: "Ich bin als Trainer des SC Geislingen zurückgetreten. Nach dem 6:0-Sieg gegen Darmsheim am Wochenende hatte ich diese Woche ein Gespräch mit dem Vorstand des SC Geislingen. Mir wurde mitgeteilt, dass der Verein in der neuen Runde ohne mich plant. Dies wurde aber in der Vergangenheit anders kommuniziert. Der SC Geislingen wollte die aktuelle Runde trotzdem mit mir zu Ende spielen, aber das wollte ich nicht mehr.Durch diese Entscheidung bekommt die Mannschaft für die restliche Runde einen neuen Impuls, um die restlichen Spiele erfolgreich zu bestreiten. Es wurden zwei klare Entscheidungen getroffen, wo der Verein und ich damit Leben können."