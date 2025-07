Paukenschlag: SV Vorgebirge zieht Bezirksliga-Team zurück

In der kommenden Saison wird der SV Vorgebirge lediglich mit seiner zweiten Mannschaft in der Kreisliga B sowie der dritten Mannschaft in der Kreisliga C am Spielbetrieb teilnehmen. „Wir werden aber alles dafür tun, in der Saison 26/27 unseren Platz im Kreisoberhaus wahrzunehmen“, kündigte der Verein abschließend an. Weitere Stellungnahmen schloss der SV Vorgebirge vorerst aus: „Auch wir müssen uns zunächst sammeln.“